Александр Рар: Несмотря на критику и санкции, к туркам в ЕС особое отношение

Вчера на саммите ЕС в Брюсселе решили ввести дополнительные санкции против Турции. Участники саммита поручили Совету ЕС подвергнуть штрафным мерам физические лица и компании, причастные к работам в Средиземном море. Кроме того, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю поручено до марта 2021 года представить варианты дальнейших мер в отношении Турции. Это подразумевает очередное расширение санкций против Стамбула.

Однако, как отмечали ранее разные эксперты, данные санкции должны были охватывать те или иные секторы экономики Турции.

Комментируя # происходящее на саммите, немецкий эксперт Александр Рар, сказал, что с антитурецкими санкциями выступает Греция, Кипр и Франция.

По его словам, Турцию сильно критикуют в Европе, так как считают, что она не имеет права на разработку газовых месторождений в Восточном Средиземноморье.

«Но в целом большинство европейских стран не хочет ссориться с Турцией, потому что понимают, что Анкара очень важный партнер, особенно по вопросам миграции и сдерживанию беженцев. Турция является мостом на Ближний Восток, и это в Брюсселе понимают. Поэтому к туркам в ЕС особое отношение, несмотря на критику и даже на санкции, которые приняты. Кроме Греции и Кипра, все остальные страны ведут себя более сдержанно», — сказал эксперт.

Говоря о самом саммите, политолог сказал, что ЕС, к сожалению, проигрывает свой исторический шанс стать актором геополитики и уступает США, Китаю, Индии и некоторым другим развивающимся странам.

«Единственный выход у ЕС – это усиление отдельных институтов, наличие сильного президента ЕС и независимый от других государств глава МИД ЕС. Европе нужно разработать новую стратегию по принятию политических, экономических и оборонных решений. Кроме того, нужно внести изменения в процедуру принятия решений, а именно решение большинством голосов, а не консенсусом. Сейчас ситуация такова, что одна страна может заблокировать решение ЕС и это решение не будет принято. С таким подходом Европа не может вырасти как политический игрок», — сказал эксперт.

По его словам, европейцы даже не могли принять решения по экономическим вопросам, потому что не смогли уговорить Польшу и Венгрию не использовать свое право на вето, что показывает слабость этой организации.

«Экономический пакет, который предусматривался для стран членов ЕС, как предотвращение экономических последствий от коронавируса блокирован, потому что он был предназначен для тех стран, которые следуют демократическим принципам или, скажем, либеральным ценностям. Польшу и Венгрию обвиняют в том, они нарушают либеральные ценности, поэтому эти страны хотели лишить финансовой поддержки, чтобы наказать, а те, соответственно, блокировали и поставили вето»,- отметил он.

Пришлось добиваться сложного компромисса, по которому, Варшаву и Будапешт будут наказывать через два года, то есть выиграли время, но за это время многое может измениться», — добавил он.

Эксперт также сказал, что Евросоюзу нужно менять способ принятия решений, так как текущее положение не отвечает интересам данной организации.

«ЕС говорит, что они являются демократической организацией, и все решения принимают консенсусом, однако все это прекрасно работает, когда нет шторма. В кризисной ситуации ЕС не может эффективно функционировать», — резюмировал он.