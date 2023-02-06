Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» поздравил своего нападающего Криштиану Роналду с 38-летием.

«Parabens (поздравляем с португальского, прим. «Чемпионата»)! С днем рождения, лучший в истории», — говорится в поздравлении пресс-службы клуба.

Напомним, 2 января Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.