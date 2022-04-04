Акции американской компании Twitter подорожали свыше чем на 25% в связи с информацией, что основатель Tesla Илон Маск является владельцем части ценных бумаг сервиса микроблогов. Об этом сообщает издание Financial News.

Предприниматель, как выяснилось, владелец 9,2% акцией сервиса Twitter.

Акции стали расти в цене на премаркете Нью-Йоркских торгов после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам подала заявление, согласно которому Маск приобрел долю акций.

Стало известно, что Маску принадлежит почти 73,5 млн акций сервиса, запущенного в 2006 году.

Не исключается, что предприниматель — самый крупнейший держатель акций Twitter. Акции приобретены были 14 марта текущего года. До этого Маск публично ставил под сомнение подход Twitter к свободе слова с помощью опроса.