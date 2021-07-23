Интервью с архитектором-дизайнером и модельером – Аишей Гулиевой

— Вы можете через призму своего восприятия объяснить, что такое дизайн?

— С дизайном я связана с детства, а архитектором-дизайнером работаю с 18-ти лет. В конце первого курса устроилась стажером в крупную компанию, и началась моя рабочая жизнь.

С детства интересовалась моделированием одежды, но так как в годы моего поступления эта ниша все еще пустовала, я решила попробовать себя в более перспективной отрасли. Так поступает большинство подростков, но, к сожалению, такого рода решения не всегда оправдываются уже в более осознанном возрасте.

По моему, лучше идти за мечтой, заполнять пустоты. Что я и сделала в 30 лет, получив второе образование в сфере модельер-дизайнер одежды. Но архитектура у меня в крови и хочу выразить благодарность своим родителям за привитую любовь к ней, и оставлять это дело не планирую. Иногда мне кажется, что архитекторами не становятся, а рождаются. К слову я не только архитектор-дизайнер и модельер-дизайнер одежды, я еще и жена, и мама трех детей. Мой старший с детства проявляет интерес к строительству, сооружает разные конструкции, закладывает макетные города. Думаю, растет великий архитектор (улыбается).

— Не сложно совмещать работу и домашние обязанности?

— Сложно, конечно. Однако, хочу подчеркнуть, что наличие семьи и детей не должно влиять на саморазвитие человека. При правильном распределении времени и внутренних ресурсов возможно все. Очень радует, что сегодня большинство мамочек не стоят на месте, развиваются и строят карьеру. Вместе мы можем сломать стереотип «семья мешает карьере и наоборот». Профессия — это не единственное в чем женщина может развиваться при наличии семьи. Например, я не ограничиваю себя только профессией. У меня благотворительный проект «Play Corner Baku» и женская группа в социальной сети. Все это не мешает мне оставаться заботливой мамой и поддерживать гармонию в семейных отношениях. Скажу больше – все это помогает и вносит плюсы в семейную жизнь.

— А что такое «Play Corner»?

— «Play Corner» — это установка детских площадок на любого рода мероприятиях. Мы с сестрой всегда удивлялись, почему на свадьбах нет такой услуги, позволяющей родителям спокойно отдохнуть и не бегать по залу за детьми. И, в один прекрасный день мы разработали эту услугу и сейчас на многих торжествах родители спокойно отдыхают, пока их дети весело проводят свой досуг на этой самой площадке, под присмотром нянечек. Считаю, такого рода идеи должны не только зарождаться в голове, но в обязательном порядке воплощаться в жизнь. А идей у нас еще много.

— Все это очень интересно, но мы несколько отвлеклись от темы нашего разговора. Скажите, есть ли определенные направления или стили, в которых вы чаще всего работаете?

— Должна сказать, что стилей в чистом виде как таковых не осталось практически нигде. Это большой плюс для специалистов данных сфер. Нет необходимости загонять себя в определенные рамки. Но, если говорить о стиле, который я беру за основу — это минимализм. Его легко интерпретировать и прорабатывать. Минимализм — это стиль, характеризующийся лаконичностью, простотой, точностью и ясностью композиции. Отвергая классические приемы творчества и традиционные художественные материалы, минималисты используют промышленные и природные материалы простых геометрических форм, нейтральных цветов малых объемов. Истоки минимализма лежат в конструктивизме и функционализме.

Данный стиль только сейчас входит в моду в Азербайджане. Люди все больше приходят к тому, что интерьер в первую очередь — это функционализм, а только потом красота. На сегодняшний день создавать интерьер в стиле минимализма трудно, точнее трудно получить одобрение заказчика на работу в этом стиле. Мы все же ближе к восточным стилям. Поэтому я беру его за основу и, возвращаясь к плюсу моды смешанных стилей, добавляю в него детали любого стиля, это уже по желанию заказчика. В итоге он не получает голую стену с одной полкой, но и я получаю максимальное удовольствие от проекта. Кроме минимализма, очень люблю работать в стилях баухауз, бохо, винтаж, гранж, чистый конструктивизм, неоклассика, техно, футуризм и всеми любимый хай-тек.

— И какой же из интерьерных стилей вам интереснее всего воплощать?

— Трудно выделить какой-то из стилей по интересу. Тут главное взаимопонимание с заказчиком. Если вы на одной волне, то разработка интерьера в любом стиле будет интересна.

— Что Вас вдохновляет?

— Я, как стопроцентный интроверт, черпаю вдохновение изнутри. Для выполнения работы мне хватает одной прочитанной книги, которую мой мозг переработает в ресурс. А если дела совсем плохи, то в качестве сторонней стимуляции я выбираю просмотр работ великих архитекторов и дизайнеров прошлых столетий. Очень люблю работы Ле Корбюзье, Нормана Фостера, Ренцо Пиано и, конечно же, Антонио Гауди. Отдельно отмечу Заху Хадид, она источник для вдохновения всех архитекторов-дизайнеров слабого пола. Именно Заха Хадид, на мой взгляд, сломала стереотип «архитектор-дизайнер, чисто мужская профессия».

— С каким заказчиком легче и интересней работать — с тем, который хорошо знает, чего хочет, или с тем, который дает полную свободу?

— С заказчиком, который знает, что хочет, может четко озвучить мысли и дать начало, но при этом позволит доработать идею дизайнеру. Это идеальный заказчик.

Люди должны понимать, что дизайнер выражает свои чувства через интерьер. Это — не просто работа для прибыли, в каждую линию вкладывается душа. И чтобы итог был удовлетворительный нужна свобода мысли. Если же говорить о доскональном исполнении задумки заказчика, то для этого дела подойдет исполнитель — человек, который владеет любой дизайнерской программой.

— Аиша ханум, из каких составляющих, на ваш взгляд, складывается изысканный интерьер?

— На мой взгляд, существует 5 составляющих изысканной композиции интерьера.

В первую очередь — это стиль. Он должен быть подобран верно и сулить гармонию с внутренним миром человека. Неправильно подобранный стиль будет загружать человека визуально, и создавать много других неудобств.

Второе — зонирование. Каждая комната в обязательном порядке должна разделяться на зоны. Это могут быть ширмы-перегородки, если площадь позволяет, либо мебель, а также деление на «островки», но при этом общая концепция интерьера должна сохраниться.

Третье — освещение. Немаловажную роль в интерьере играет освещение. Оно должно быть комфортным, показывать облик помещения и выражать индивидуальность хозяев. И главное, при расчете освещения необходимо учитывать предназначение данного помещения.

Четвертое — мебель. Мебельные изделия лучше выбирать по направлению стиля, но в XXI веке нет абсолютно никаких рамок. Как минимум, мебель должна быть удобной и создавать комфортную обстановку для жизни человека.

И последнее — аксессуары. Их тоже мы подбираем, исходя от стилистического решения интерьера. Это могут быть любые предметы, которые будут отвечать всем предпочтениям владельца помещения.

— Есть ли критерии, которые вы всегда стараетесь соблюсти?

— Главный критерий – это функциональность помещения. Я стараюсь использовать каждый квадратный метр. По сути, функционализм — это движение, в котором форма напрямую подчинена цели и предназначению, а не эстетике. Да, эстетика важна, но для комфортной жизни человека важнее удобство.

— Как вы считаете, существует ли мужской и женский интерьеры по отдельности?

— Нет. Считаю гендерное разделение в интерьере неуместным. Интерьер — это состояние души человека. Сегодня предпочтения могут быть в стиле готика или брутализм, а завтра перейти в плавный китч или в строгий деконструктивизм.

— К чему в вашей профессии нужно быть всегда готовым? Рутина в работе дизайнера – какая она?

— Готовым надо быть к сбою техники, это самая основная проблема, на мой взгляд. Полагаю, каждый архитектор-дизайнер сталкивался с проблемами в процессе разработки композиции программе. Тут человеческая рука, бессильна. В эти моменты, думаешь, как же прекрасно было все вычерчивать вручную. И, конечно же, нужно быть готовым к тому, что работать будешь с фантазией абсолютно постороннего человека, быть открытым к его идеям и потребностям.

— Качества успешного дизайнера – это…

— Терпение, и постоянное стремление развивать границы своей фантазии. Вкус — понятие растяжимое, в общем, считаю, что людей без вкуса не существует. Что приятно для глаз одного, может быть совершенно чуждым для другого. Поэтому общепринятое понятие «у дизайнера должен быть вкус» — я не принимаю. Главное, не стоять на месте и постоянно давать мозгу новую пищу, которая в дальнейшем переварится в ресурс и поможет расширить границы фантазии.

— Как бы вы охарактеризовали ваше отличие от европейских дизайнеров интерьера?

— На мой взгляд, одно из основных отличий — это выбор цветовой гаммы. Если в Европе предпочтение отдают ярким цветам, то у нас выбирают более пастельные тона. Но, нельзя с уверенностью сказать, что это отличительная черта дизайнера. Возможно, дело в предпочтениях клиента.

Вторым отличием является комфортабельность мебельных изделий. Если в Европе выбирают удобство и функциональность, то у нас в частности выбирают эстетику.

И последнее — освещение. В Европе в самых крайних случаях столкнешься с плохим освещением в помещении, наличие естественного источника света у них на первом месте. У нас могут дать преимущество увеличению жилой площади в ущерб освещению, например, разделить комнату и оставить только искусственный источник света. Тут, также затрагивается и тема проветривания, естественный источник света и проветривание взаимосвязаны, правда за планировку помещений отвечает архитектор, но и дизайнер в процессе разработки интерьера может внести свои дополнения и не всегда удачно. Одним словом, каждое дело должно поручаться профессионалу данной сферы и на последующих этапах не изменяться, даже в пользу капризов заказчика.