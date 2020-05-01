Airbus из-за коронавируса переходит на грузоперевозки

Европейская авиакосмическая корпорация Airbus разрабатывает модификацию для самолетов A330 и A350, которая даст возможность использовать их в грузоперевозках. Об этом говорится в распространенном в четверг коммюнике компании, передает ТАСС.

«Airbus разрабатывает модификацию для самолетов семейства A330 и A350, которая позволит авиакомпаниям устанавливать грузовые паллеты непосредственно на направляющие кресел на полу салона после удаления сидений эконом-класса», — отметили в компании. Там указали, что подобное решение поможет обеспечить бесперебойную работу авиакомпаний и уменьшить глобальную нехватку предложений по грузоперевозкам в связи с приостановкой использования дальнемагистральных самолетов из-за пандемии коронавируса.

«Кроме того, это поможет отрасли удовлетворить высокий спрос на гуманитарные рейсы для быстрой перевозки большого количества медицинского оборудования и других предметов снабжения на большие расстояния», — добавили в компании.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.

| 2020-05-01T01:06:36+00:00 1 мая 2020, 04:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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