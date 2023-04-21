Авиакомпания Air Moldova отменила все рейсы с 21 по 25 апреля из-за финансовых проблем.

Как передает #, об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Вынуждены прекратить выполнение всех рейсов, запланированных с 21 по 25 апреля 2023 года, в связи с отсутствием финансовых ресурсов, необходимых для деятельности компании», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что усилия менеджеров компании по выводу ее из кризиса пока не дали результатов.

В ноябре прошлого года Управление гражданской авиации Молдовы сообщило о неустойчивом финансовом положении Air Moldova, что может помешать ей выполнять обязательства по проданным билетам. Оператору было предписано предоставить на утверждение план по выходу из кризиса. Проверка была инициирована после того, как авиакомпания неоднократно отменяла рейсы из-за технических неисправностей самолетов.