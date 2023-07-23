Государственный экзаменационный центр опубликовал в 12№ журнала Абитуриент статистический анализ экзаменов, которые проводились в 2022 году. Пока искусственный интеллект проводит анализ научно-статистический данных, готовит беспристрастные выводы и итоги, рассмотрим некоторые моменты, которые обескураживают.

Всем известно (очень давно известно), что на экзаменах используются как тестовые задания открытого типа, так и закрытого. Анализ тестовых заданий закрытого типа занимает в опубликованной статистике довольно обширное место в рамках анализа результатов вступительных экзаменов в высшие учебные заведения (второй этап экзаменов). Анализ тестовых заданий открытого типа дан скромнее, в основном в цифрах, за которыми можно увидеть суровую действительность по реализации куррикулума в школе. Статистика показывает, что с тестовыми заданиями открытого типа учащиеся испытывают, не то, что определенные, значительные трудности. Рассмотрим статистику ответов на тестовые задания открытого типа в выпускных 9-х и 11-х классах (стр. 410 вышеуказанного журнала Абитуриент).

На выпускных экзаменах по азербайджанскому сектору обучения в 9-ом классе по родному языку 31,67 % учащихся не ответили на тестовые задания открытого типа.

В русском секторе 75,11% учащихся не ответили на тестовые задания открытого типа по русскому языку.

По математики не ответили на тестовые задания открытого типа 65,69% учащихся.

По иностранному языку не ответили на тестовые задания открытого типа 54,03% учащихся.

На выпускных экзаменах в 11 классе 30,66% учащихся не ответили на тестовые задания открытого типа по азербайджанскому языку (64,42% в русском секторе).

В 11 классе на тестовые задания открытого типа по математике не ответили 66,65% учащихся. По иностранному языку на тестовые задания открытого типа не ответили 46,86% учащихся.

Вспомним: в Азербайджане Национальный куррикулум был введен в 2007 году. Прошло 16 лет. А воз и ныне там. Выяснилось, что реализация куррикулярной реформы сложный процесс. Принять куррикулум легко, а вот внедрить его оказалось делом весьма сложным. Школа не смогла полностью отказаться от изживших себя форм обучения. Как отмечают зарубежные эксперты, школьное образование должно делать основной акцент не на преподавание, а на обучение. Не знание конкретных фактов, которые привычно даются в школе, а развитие у учащихся навыков приобретать, использовать, распространять и создавать знание.