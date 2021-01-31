Адвокаты Месси могут подать в суд на Бартомеу

Адвокаты форварда «Барселоны» Лионеля Месси намерены обратиться в суд из-за утечки деталей контракта игрока.

Они подадут иск против газеты El Mundo и готовятся подать в суд на пятерых человек, которые знали о деталях контракта.

Как пишет Marca, в их числе экс-президент «Барсы» Жозеп Бартомеу и Оскар Грау, которые отвечали за подписание контракта, исполняющий обязанности президента клуба Карлес Тускетс и еще два человека.

Причина иска в том, что контракт, который был защищен положениями о конфиденциальности, появился в общем доступе. Напомним, в распоряжении газеты El Mundo оказалась копия нынешнего контракта Месси с «Барсой».

«Барселона» также выступила с заявлением в связи с утечкой деталей контракта Лионеля Месси.

«В свете информации, опубликованной сегодня в газете El Mundo, в отношении контракта, подписанного между «Барселоной» и Месси, клуб сожалеет, поскольку это частный документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами.

«Барселона» категорически отрицает какую-либо причастность к публикации этого документа и примет соответствующие судебные меры против газеты El Mundo за любой ущерб, который может быть причинен в результате этой публикации.

«Барселона выражает безусловную поддержку Месси, особенно перед лицом любых попыток дискредитировать его имидж и разрушить его отношения с организацией, в которой он работал, чтобы стать лучшим игроком в мире и в истории футбола», – говорится в заявлении клуба. (sports.ru)