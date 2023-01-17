Благотворительная ярмарка «Холодные руки, горячее сердце», ставшая за последние годы одним из символов предновогоднего Баку — это не просто праздник на центральной улице столицы. Уже который год ярмарка, организованная Фондом Nargis, словно маяк надежды помогает детям, страдающим от различных недугов.

В этом году ярмарка, также известная среди бакинцев как «Зимняя сказка Баку», прошла с неизменным масштабом и помогла 7 болеющим детям. Им была оказана финансовая помощь из бюджета, собранного с ярмарки, который всецело распределяется на благотворительность.

Полный отчет опубликован на официальных страницах Фонда Nargis в соцсетях.

В ближайшее время фонд также представит документальный отчет каждого ребёнка.

«Длительное лечение и операции этих детей прошли при поддержке спонсоров ярмарки, меценатов, руководства Фонда, сборов, а также благодаря продаже домиков на ярмарке. Данные расходы составили 864.870 АЗН. От всей души хотим поблагодарить всех, кто поддержал деток и открыл им путь в счастливое будущее!», — отмечается в отчете.

Благотворительная ярмарка «Холодные руки, горячее сердце» в этом году прошла с 1 декабря по 15 января.

Как и каждый год, финансовая поддержка спонсоров и все средства, собранные от аренды домиков, установленных на ярмарке, расходуются на лечение и операции детей, страдающих различными заболеваниями.

Результаты ярмарки и подробный финансовый отчет размещаются на официальном сайте www.nargisfund.com , а также на страницах фонда в социальных сетях.

В этом году на каждом большом домике на территории ярмарки был установлен специальный QR код, просканировав который посетители могли подробно ознакомиться с историями детей, чьи операции были осуществлены благодаря ярмаркам прошлых лет.

В 2022 году фонд и журнал Nargis отметили свое десятилетие. В этой связи для посетителей было приготовлено еще больше сюрпризов и новогодних чудес.