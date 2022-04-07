Около 60 российских военных из Пскова отказались повторно отправиться воевать в Украину. Об этом 6 апреля в Telegram сообщила «Псковская губерния» со ссылкой на источники.

Отмечается, что после первых дней войны, которая началась 24 февраля, российские военные были сначала выведены на территорию Беларуси, после чего вернулись в Псков, в место дислокации.

Собеседники издания рассказали, что большую часть из военных увольняют, а некоторым – угрожают и уголовными делами.

По неофициальной информации, в Пскове с военными-отказниками «работает» руководство минобороны РФ, уточнила «Псковская губерния» в Telegram.