В районе Работино Запорожской области более 50 оккупантов сдались в плен ВСУ.

Как сообщает РосТГ-канал, оккупанты жаловались на отсутствие продуктов и боеприпасов, после чего избили своего командира и вместе с ним сдались в плен. Источник в Генштабе подтвердил информацию о сдаче в плен 52 солдат и одного командира оккупационной армии.

«Неделю назад у нас пошли серьезные потери, много пацанов погибло. Одновременно перестали подвозить продовольствие, мы искали своими силами, но часто случались моменты, когда было просто нечего есть», — заявил один из оккупантов.

Бойцы попросили командира позволить им отступить, но получив отрицательный ответ, 52 человека решили сдаться в плен. Перед этим они напали на командира, «скрутили его» и сдались украинцам вместе с офицером. (УНИАН)