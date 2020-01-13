20 января: тайна одной зимы…

Ровно через неделю будет очередная, но на этот раз уже тридцатилетняя годовщина 20 Января – даты, которая после весьма длительных общественно-политических дискуссий наконец-то получила общенациональное содержание и характер.

Признаться, уже вошло в привычку каждый год что-то писать по поводу событий тридцатилетней давности.

Но есть события, точнее исторические даты, вспоминая которые не говорить, не писать надо, а стоять и молчать…

Не потому, что это уже превратилось в нечто священное — сакральное, а потому, что в те холодные дни люди были более искренними. Они еще во что-то верили, в противном случае, как теперь, покрепче закрыли бы двери и спали бы в своих уютных квартирах. Не выходили бы на улицы и площади или сказав, что все это чьи-то политические игры, разошлись бы по домам.

Но тогда все верили, тогда раздвоение личности еще не получило такого социального размаха, люди были более искренними, даже в какой-то мере, в политическом плане более наивными (по теперешним меркам!) – наверное, так охарактеризовали бы их некоторые теперешние политические и общественные обыватели или дельцы. Но тогда людям казалось, что они борются, в том числе, против Большой Лжи, которая характеризовала Советский Союз, и которого уже через год просто не стало на политической арене.

Но, чтобы понять это, наверное, требовалось уж не меньше десяти лет и наконец – то, в этом сложном вопросе, надо сказать, после длительных, острых дискуссий и взаимных обвинений, когда наш первый азербайджанский национальный и демократический лагерь, расколовшийся на «либералов» и «радикалов», использовал 20 Января, как правило, чтобы сводить политические счеты друг с другом, была поставлена точка.

Наконец-то был выработан единый подход к этому сложному процессу; сейчас мало кто говорит о том, что это было провокацией или упущением тогдашних народных политиканов, которые не имея представления о реальной политике и дипломатии рвались к власти. Надо сказать, что благодаря именно нынешней азербайджанской власти, 20 Января приобрел статус общенационального характера – это, по крайней мере, ради справедливости, не стоит забывать и отрицать, в противном случае, мы еще долго спорили бы по поводу «открытых и скрытых сторон» тайной зимы 1990 года.

Конечно, это не значит, что все абсолютно понятно или же над “İ” расставлены все точки. Напомним, что главный «архитектор» кровавого января М.Горбачев жив и здоров.

Советский лидер, на совести которого кровь сотен невинных людей, за эти годы не только не привлекался к ответственности, даже не извинился перед родными и близкими погибших тогда людей, наоборот, делает вид, что ввод войск Баку якобы был самым верным решением, якобы к нему обратились десятки американских конгрессменов по поводу погромов в Баку…

Поэтому вовсе не следует ждать, что американцы или европейцы будут когда-нибудь требовать наказания, хотя бы политического осуждения М.Горбачева. Нет, этого не будет. По той простой причине, что для американцев Горбачев — олицетворение краха советской социалистической империи. А для Европы он символ освобождения Европы, создания единой Германии, падения берлинской стены, освобождения Польши и других стран и т.д.

Да, так думает вся прогрессивная Европа, в том числе, Соединенные Штаты. Но есть и другая правда, другая историческая грань событий тех лет – на памяти живы еще воспоминания о Тбилиси, Вильнюсе и Баку. Тут все зависит от нас. Со временем и Мир узнает, что была еще другая правда, был еще другой Горбачев, который вовсе не хотел распада СССР.

Да, вовсе не хотел! Другое дело, что не смог удержать. По той простой причине, что, несмотря на некоторые политические концепции даже теперешних дней, распад СССР был не совсем уж спонтанным, тихим и беззвучным коллапсом. Нет, к этому вела борьба всех народов СССР, в том числе, азербайджанцев, за свою свободу и независимость…