Москва воюет с соседней Украиной почти на всех фронтах. Даже информационная война не утихает ни на минуту – Россия продолжает выставлять президента Украины Володимира Зеленского каждый день наркобароном, фашистом и старается навешивать на него прочие негативные ярлыки.

Конечно, как у любого молодого государства, и у Украины имеются свои специфические проблемы. Страна не смогла справиться с коррупцией, война помешала. Теперь же это почти невозможно, по той простой причине, что во время войны коррупция и «черный рынок», как правило, процветают.

Видимо, это учел и Европейский Союз, когда наделил Украину статусом страны-кандидата. Решение его в большей степени было политическим. Брюссель от этого ничего не теряет, он всего лишь обозначил, что не намерен отступать от своих планов сделать Украину членом ЕС.

Как замечено выше, Москва воюет против Украины по всем фронтам. Идет уже шестой месяц войны. Да, российские пропагандисты все еще стараются выглядеть оптимистами. Но международные военные эксперты не прогнозируют решающих поворотов в ходе войны в пользу России, наоборот, считается, что наступит переломный момент для Украины. Потому что в эту страну начало поступать натовское вооружение, а до сих пор украинцы в основном воевали советскими оружиями образца второй половины прошлого века…

Однако у России не все шансы потеряны, еще кое-какие возможности сохраняются. Это, в первую очередь, наступающая зима, морозы. Во время войны климат нельзя нельзя сбрасывать со счетов, погодные условия в свое время поставили на колени не только гитлеровскую Германию — еще великий Бонапарт писал, что он поехал в Россию воевать с армией, а не с морозом.

Да, впереди осень, а потом наступит зима. Для России начнется период климатических войн. Конечно, война ведется на территории не России, а Украины. И для Киева начнутся мрачные дни, т.к. Кремль начнет оказывать давление на Киев своими энергетическими ресурсами, в первую очередь газом – война будет стучать в двери всех украинских квартир. Поэтому политические и военные эксперты сравнивают наступающую зиму для Украины в энергетическом плане с блокадой Ленинграда. Конечно, настоящей географической блокады никогда не будет, потому что Москва контролирует лишь небольшую часть восточной Украины. Но газовая война вещь серьезная, теперь вся Европа чуть ли не помешана на этом – они лихорадочно ищут альтернативы российскому газу. Недавно даже подписали договор с Азербайджаном об увеличении объема поставляемого газа в два раза, хотя это составит всего лишь десять процентов газовых потребностей Европы…

И тут хочется вспомнить факт из недавного прошлого нашего региона. Вот сейчас все спокойно реагируют на то, что Россия может использовать свои газовые ресурсы как фактор давления против Украины и Европы. Но в недавнем прошлом, когда возникли перебои — перерывы по транспортировке азербайджанского газа в Нагорный Карабах, кто только не позвонил в Баку. Все считали, что Нагорный Карабах должен бесперебойно получать газ и электричество, и одновременно продолжать войну против Азербайджана, т.к. «цивилизованный армянский народ» не может остаться без газа и света.

Но мы должны хотя бы задуматься об ограничении поставляемого в Нагорный Карабах газа и электроэнергии. Пусть обвиняют, даже ругают нас, но все должны понять, что нельзя издеваться над нашими священными чувствами, нельзя учинять беспредел на наших исторических землях…