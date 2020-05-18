18 мая Международный День музеев

«Музеи для равенства: разнообразие и инклюзивность»

Международный День музеев отмечается во всем мире ежегодно 18 мая – эта прекрасная традиция была установлена по инициативе Международного совета музеев (ICOM) еще в 1977 году. По традиции, в День музеев двери практически всех музеев мира распахиваются перед посетителями совершенно бесплатно. Кроме того, в большинстве музеев гостям в этот день предлагается культурная программа – концерты классической и народной музыки, детские фестивали и многое другое. Музеи нашей страны тоже всегда поддерживали эту прекрасную традицию, ежегодно предлагая своим многочисленным гостям разнообразную культурную программу.

Но в нынешнем году, в ответ на крупнейший по масштабу вызов нашего времени в виде пандемии коронавируса в реальном мире, мы, музейные работники всех стран, удвоили свои усилия по работе в виртуальном мире. Музеи Азербайджана, подобно музеям других стран, также собирались проводить свою культурную программу к празднику исключительно в онлайне. Но радостная новость о частичном ослаблении режима карантина в Азербайджане подоспела как раз к нашему профессиональному празднику, и с 18 мая музеи нашей страны вновь распахнули свои двери для приема посетителей. Что, конечно же, не отменяет их культурную программу, подготовленную для демонстрации в соцсетях.

Международный день музеев ежегодно проводится, как известно, под разными девизами. Девиз нынешнего года – «Музеи для равенства: разнообразие и инклюзивность». Он отражает важнейшую тенденцию современной музейной сферы: делать свои коллекции максимально доступными для публики, расширять аудиторию, а для этого, в свою очередь, надо, прежде всего, подготовить соответствующий контент. В этом направлении в нашей стране ведется большая работа: все музеи ставят задачу адаптации коллекций для различных групп населения, прежде всего для людей с особыми потребностями. Они занимаются в том числе и воспитательной деятельностью, тесно сотрудничая с различными учебными заведениями и принимая участие в развитии образовательных программ для детей разного возраста.

И все же вопросам инклюзивности нам стоит уделять еще больше внимания, так как это не просто очередной праздничный лозунг, а одно из генеральных направлений деятельности музеев мира в обозримом будущем. Музеям надо неустанно разрабатывать собственные программы, отражающие их специфику и рассчитанные на разные социальные группы, а также расширять диапазон своей работы, вовлекая в эту сферу людей смежных творческих профессий.

Растет большими темпами доля участия музеев Азербайджана в пропаганде наших культурных ценностей посредством виртуального общения. К этому процессу подключены все музеи страны, от самых крупных национальных, таких, как Музей ковра или Музей искусств, вплоть до наиболее камерных, а также специализированных – к примеру, домов-музеев известных людей. И это очень радует.

Мы, сотрудники музейной сферы, следим за деятельностью друг друга в социальных сетях, с большим интересом наблюдая, каким образом музеи представляют свои коллекции, на каком материале они строят свои образовательные программы, какие приемы используют в роликах, посвященных тем или иным темам. Поскольку подходы у всех разные, и различных ноу-хау в этом направлении тоже много, то такое взаимодействие в конечном итоге обогащает копилку опыта всех музеев, участвующих в этом культурном обмене. Не говоря уже о том, какое разнообразие познавательного и образовательного материала предоставляется при этом посетителям страниц музеев. Особенно ценно то, что изрядная часть этого материала построена на принципе интерактивности, то есть зрителей приглашает не просто комментировать, но участвовать в той или иной программе.

Максимально мобилизовав свои силы в работе в соцсетях, музеи Азербайджана повысили свою популярность у посетителей, а также приобрели каждый постоянную аудиторию подписчиков, которая неуклонно расширяется. Они предлагают своим онлайн-зрителям как виртуальные экскурсии, так и более подробное знакомство с теми или иными экспонатами, и это не говоря о многих более специализированных программах, зависящих уже от профиля того или иного музея. В день нашего профессионального праздника хочется пожелать им дальнейших успехов на этом интересном поприще.

Стоит отметить, что для музейной сферы Азербайджана в последнее десятилетие характерен очень высокий уровень взаимодействия с зарубежными коллегами. Наши музеи интегрированы в музейное пространство всего мира. В частности, Азербайджан не раз принимал международные конференции по музейному делу и сам делегировал своих специалистов на подобные мероприятия за рубеж.

И хотя сейчас границы закрыты, и мы не можем ездить на конференции, сами устраивать их и вообще быть в тесном реальном сотрудничестве с нашими коллегами из-за рубежа, тем не менее, это сотрудничество активно продолжается в виртуальном мире.

Главным событием, объединяющим большинство музеев страны в наш профессиональный праздник, станет международная онлайн-конференция «Музеи для равенства: разнообразие и инклюзивность». В конференции, где примут участие руководители музеев, действующих в Азербайджане, а также зарубежные эксперты в области инклюзивности – президент Сети европейских музейных организаций (NEMO) Давид Вуиллауме, директор компании «The Entertrainers Limited», провайдер по обучению, практический консультант по вопросам разнообразия и инклюзивности Барбара Лисички, директор Международного центра инклюзивного культурного лидерства, профессор Национального университета Анант, бывший вице-президент ИКОМ Амаресвар Галла. Будут обсуждаться вопросы ознакомления с культурным наследием в современных музеях – как в онлайн, так и в реальном режиме, – людей с ограниченными возможностями, а также вопросы доступности услуг в этих учреждениях культуры на необходимом уровне.

Эта конференция не только подведет итоги работы наших музеев в период карантина, но и поставит перед ними новые задачи. Музеям Азербайджана, наконец-то вернувшимся в родные стены и готовым принимать посетителей, нужно задуматься над новой стратегией дальнейшей работы. Учитывая все это, ИКОМ Азербайджан подготовил рекомендации для музеев в постпандемический период.

Пандемия коронавируса и ее последствия, будучи тяжелым, но вместе с тем уникальным вызовом времени, выявили недостатки в работе музейной сферы, но вместе с тем и высветили ее сильные стороны, обозначив при этом новые критерии стандартов работы музеев в современном мире. Музеи – как в Азербайджане, так и во всем мире – научились работать не только на посетителя, но и на виртуального зрителя. Они по достоинству оценили все плюсы онлайн-деятельности, которая позволяет охватывать пропагандой национальных ценностей не только отечественного, но и зарубежного зрителя с бесценной возможностью постоянного виртуального общения.

Вместе с тем направления дальнейшего развития музейной сферы не исчерпываются такими важными сферами, как расширение инклюзивности и опыт онлайн-работы, полученный музеями в связи с пандемией коронавируса. Необходимо разработать общий стратегический план развития отечественных музеев, учитывая как мировой опыт и местные особенности, так и возможности городских крупных музеев и музеев в регионах. Необходимо проводить постоянные тренинги с привлечением иностранных экспертов для того, чтобы направлять работу музеев, интегрировать их в современное мировое музейное пространство. В этом плане очень важна кадровая работа: нужно готовить молодые кадры со знанием иностранных языков и желанием развития. Инициативность и широкий кругозор должны стать одними из самых важных качеств музейного работника нового времени. Другими словами, необходимо задать музеям новый вектор развития, и над этим мы будем работать в самое ближайшее время

Специально для #

Президент ИКОМ Азербайджан, Директор национального музея ковра Ширин Я.Меликова