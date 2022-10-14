Семнадцать российских дипломатов, высланных из Нидерландов в последних числах марта 2022 года, занимались шпионажем, в том числе, предположительно, собирали данные о компьютерных чипах для российской армии. Это выяснилось в результате расследования, предпринятого голландскими изданиями NOS и Nieuwsuur совместно с бельгийской газетой De Tijd.

По данным журналистов, восемь депортированных россиян работали в российской Службе внешней разведки (СВР) РФ, еще девять — в Главном управлении Генерального штаба ВС РФ (орган внешней разведки Минобороны, известный с советских времен как ГРУ). Их прикрытием была работа в посольстве России, торговом представительстве в Нидерландах и аппарате Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Самой важной фигурой из высланных, по данным изданий, был 52-летний Сергей Пятницкий, отвечавший за шифрование передаваемых в Россию секретных данных. Вместе с ним были депортированы пятеро других специалистов по шифрованию. Их высылка была критически важна для контрразведки западных стран, поскольку помогала держать в секрете планы по поставке вооружений Украине.

В выпущенной по результатам расследования статье также говорится, что голландские спецслужбы в течение нескольких лет знали о шпионской деятельности российских дипломатов. Однако не высылали их, поскольку опасались, что это может привести к зеркальным мерам со стороны Москвы. Однако после нападения РФ на Украину 24 февраля это соображение потеряло актуальность, так как западные страны стали массово высылать российских дипломатов. (DW)