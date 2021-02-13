155 новых больных коронавирусом в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее — 191 человек).

Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров, 169 пациентов (226 человек соответственно) выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались пять человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 231 995 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 226514 человек благополучно прошли лечение, 3178 пациентов клиник скончались.

Лечение 2303 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2 495 198 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9715 — за минувшие сутки.