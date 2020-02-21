Удачный выход

В Грузии вышел на свободу Вано Мерабишвили — основной, пожалуй, политзаключенный нынешней власти, глава МВД при Саакашвили, автор удачной полицейской реформы в этой стране. Он провел почти 7 лет в одиночке и по выходу сразу же объявил, что возвращается в политику. И это весьма кстати, учитывая, что как раз сейчас разворачивается предвыборная борьба за парламент. Она решающая, потому что Грузия уже стала парламентской республикой.

Его выход — не рядовое событие. Имеет большое значение, к какой партии примкнет Вано.

Выйдя из ворот тюрьмы, он сразу же заявил, что этот год станет годом свержения власти «Грузинской мечты».

Журналисты оцепили Мерабишвили и задавали вопросы. Самый популярный – с какой партией он будет сотрудничать. Ведь в пору осуждения Мерабишвили из партии Саакашвили «Единое Нацдвижение» еще не вышла «Европейская Грузия». Но ответ на этот вопрос Мерабишвили оттягивал.

Он так и не сказал, какая партия теперь ему ближе – «Нацдвижение» или «Европейская Грузия». И там и там мои друзья, сказал Мерабишвили журналистам, попросив время подумать и принять решение.

Освобождение соратника издали праздновал Михеил Саакашвили. На своей странице Facebook он написал: «Иванишвили придет конец, не из-за наших чувств, а, как Вано сказал, стране нужны продвижение и развитие. Призываю всех к примирению, призываю равняться не на прошлое, а на будущее. За окончание режима Бидзины Иванишвили борется «Единое национальное движение», борются многие другие партии, и мы координируем усилия друг с другом. Я уверен, что этой борьбе потенциал Вано пригодится».

В общем и целом интересно, какие изменения в политической жизни Грузии произойдут с появлением на арене Иване Мерабишвили? На этот вопрос # ответили эксперты в соседней республике.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Конечно, Вано являлся и является политическим тяжеловесом. Человек много лет возглавлял МВД, куда входили и спецслужбы. Он уже объявил о продолжении политической борьбы и о том, что решит, к какой партии примкнет, после консультаций.

Мерабишвили может усилить ту оппозиционную партию, в которой он будет. Причем насколько может усилить, зависит не столько от Мерабишвили, сколько от работы с ним самой партии.

Профессор и руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе:

— Мерабишвили либо попытается примирить ЕНД и «Европейскую Грузию», либо сразу пойдет в ЕНД. В любом случае, появление этого политика плюс для оппозиции.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси) Егор Куроптев:

— Вано Мерабишвили для Грузии фигура с одной стороны героическая, так как именно он в команде Саакашвили создавал самую безопасную страну из всех, что я видел. Это и успешная реформа полиции, и в принципе работа силовых структур. До сих пор с именем Вано в первую очередь ассоциируется именно порядок. К нему с большим уважением относятся по-прежнему многие в силовом блоке. Но есть и другая сторона, так как в Грузии эпохи Миши можно было не бояться никого, кроме самого Мерабишвили. Были случаи разгонов акций протеста. Много чего было. Большинство «инцидентов» все же связаны с борьбой с преступностью и — за безопасность, но и печальных страниц в истории избежать не удалось.

Надо сказать, что те оппозиционные силы, которых разгоняли по приказу Вано, сейчас идут одним блоком с партией Саакашвили, так как превышений и нарушений у нынешней власти точно не меньше, а может уже и больше. Одно можно сказать точно — Мерабишвили отличный менеджер, организатор, управленец. Его уважают и сторонники, и конкуренты. У него очень высокий авторитет и никаким кампаниям пропаганды не удалось и не удастся испортить его имидж, так как его имидж — самая безопасная страна чуть ли не во всем мире по состоянию на 2012 год. К какой бы партии он ни присоединился, для этой силы это будет огромная поддержка и усиление. Таких как Вано до этого дня в политике практически не было. Единицы. Говорят, что с Саакашвили у них в момент выборов 2012 года отношения, скажем так, были не на высочайшем уровне. Но сейчас для оппозиции вспоминать прошлое — гиблое дело. Единственный их шанс — думать о будущем и идти одной мощной силой. В каком-то виде, думаю, так и будет.