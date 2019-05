«Весна Британского Кино»: бакинцев ждут кинохиты Соединенного Королевства

В Баку состоится очередной фестиваль «Весна Британского Кино». Церемония открытия пройдет 17 мая в кинотеатре Park Cinema Flame Towers. Организаторами фестиваля являются British Council Azerbaijan и посольство Великобритании.

В рамках фестиваля киноманам будут представлены наиболее популярные, захватывающие и получившие высокую оценку критиков новые фильмы из Соединенного Королевства.

Как сообщил # глава British Council в Азербайджане Самр Шах, фестиваль «Весна Британского Кино» представит некоторые из наиболее интригующих и долгожданных британских кинолент за последнее время:

«Главная тема кинофестиваля этого года – торжество многообразия и различий. Мы рады продолжить эту ежегодную традицию вместе с посольством Великобритании в Баку, поделиться кинематографическими достижениями с азербайджанской аудиторией и сблизить народы наших стран», — заявил С.Шах.

По словам менеджера по искусству British Council Дилары Ибрагимовой, на экранах будут представлены семь замечательных и разноплановых кинолент, в том числе The Favourite («Фаворитка»), Dark River («Темная Река»), Obey («Подчиняйся»), The Happy Prince («Счастливый Принц»), Disobedience («Неповиновение»), On Chesil Beach («На Берегу») и Colette («Колетт»).

«Весну Британского Кино» откроет фильм «Фаворитка» — номинант на «Оскар» за лучший фильм в 2019 году с Оливией Колман в главной роли, за которую она получила заветную статуэтку.

Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с субтитрами на азербайджанском.

Глава сети кинотеатров Park Cinema Эльнур Аллахвердиев, говоря о предстоящем событии, отметил:

«Для нас большая честь сотрудничать вместе с British Council и посольством Великобритании в Баку в рамках фестиваля «Весна Британского Кино». Park Cinema приветствует стратегию «кино для всех» и всегда рад поддерживать проекты, нацеленные на изменения в сторону доступности и инклюзивности для нашего любимого зрителя».

В свою очередь, заместитель посла Соединенного Королевства в Азербайджане Филип Барклей заявил, что Великобритания всегда была мировым центром киноиндустрии:

«Заключительный сезон «Игры Престолов» напоминает миру о глубине актерского таланта, а также о живописных местах съемок и технических возможностях Великобритании. Фильмы, представленные на фестивале «Весна Британского Кино» в этом году, воздают должное нерассказанным историям на тему многообразия, о которых долго умалчивалось. Фильм «Фаворитка», который откроет программу фестиваля, служит еще одним напоминанием того, насколько разными были многие исторические персонажи», — подчеркнул дипломат.

В рамках фестиваля с 17 по 25 мая British Council в партнерстве с Park Cinema организует двухдневный семинар для деятелей культуры Азербайджана, в ходе которого планируется составить план действий по повышению доступности и инклюзивности культурных объектов в Азербайджане в соответствии с политикой равенства, многообразия и инклюзивности, являющейся одним из приоритетов British Council.

Диляра Ибрагимова отметила, что в этом году фестиваль «Весна Британского Кино» празднует свое пятилетие:

«Последние два года мы проводим фестиваль в формате доступности, многообразия и инклюзивности. Хочу отметить, что для всех фильмов были сделаны очень качественные азербайджанские субтитры. Кроме того, все официальные речи во время открытия фестиваля будут синхронно переведены на язык жестов — это практика, которую мы широко применяем с прошлого года», — заключила представитель British Council.