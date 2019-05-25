В Русском драмтеатре почтили память Фуада Поладова

В Академическом Русском драматическом театре им. Самеда Вургуна почтили память народного артиста Азербайджана Фуада Поладова. Он был один из самых любимых народом артистом, фильмы и спектакли с его участием всегда имели большой успех.

Свою первую роль в кино Фуад Поладов получил в 1966 году, снявшись в картине «Следствие продолжается». Всего артист снялся в 43 фильмах. Последние годы жизни он посвятил служению в Русском драматическом театре, где воплотил несчитанное множество ролей и образов, включая Наполеона Бонапарта и Юлия Цезаря.

Как сообщает «Зеркало», в память о выдающемся актере публике был представлен спектакль «Старый телефон» в постановке Абдула Гани, с участием заслуженной артистки Мунаввяр Алиевой, актрисы Фидан Байрамовой и актера Хикмета Рагимова.

Премьера собрала аншлаг. В зале находились почитатели таланта Фуада Поладова, его коллеги и друзья.

Спектакль поставлен по мотивам произведения Пола Вилларда «Старый телефон». В нем рассказывается о дружбе и поддержке, о судьбоносной роли чужого человека – телефонного оператора в жизни маленького мальчика. Прошли годы, мальчик подрос, и снова захотел связаться с оператором из детства, который когда-то дарил ему утешение и спокойствие.

Спектакль был встречен публикой очень тепло.

Зритель Тогрул Велиев, будучи знакомым с актером при жизни, заявил в интервью «Зеркало», что с уходом Фуада Поладова азербайджанская культура словно осиротела:

«Его уход – это невосполнимая потеря для всего Азербайджана. Он был неповторимым артистом. Я посещал все спектакли с его участием, получал огромное удовольствие, ведь он не играл, он, словно проживал на сцене свою роль. Он был одинаково велик как на театральной сцене, так и в кино. Светлая память гению».

За свою жизнь Фуад Поладов был удостоен большого количества наград. В 1998 году получил премию «Хумай» за вклад в развитие театрального искусства Азербайджана, в 2003 году стал обладателем Гран-при фестиваля «Золотой дервиш» за роль Гамлета в спектакле «Гамлет» (Национальный драматический театр), получил «Золотую лампу» в номинации «За лучшую мужскую роль» в фильме «Колдун» Азербайджанского Республиканского кинофестиваля в 2003 году и мн. др.

«Я ощущаю себя простым смертным, которому надо достойно пройти предначертанный свыше путь. С тех пор, как я себя помню, мне всегда хотелось стать актером. Кино в моей жизни занимает важную роль. Но если мне предложат интересную роль в кино и одновременно с этим роль в театре, я выберу второе. Театр мне ближе. Я никогда не перестану наслаждаться процессом, происходящим на сцене, когда в течение двух часов проживаешь жизнь своего героя от начала и до конца. Это — ни с чем несравнимые ощущения…», — говорил актер.