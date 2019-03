В метро Гонконга столкнулись два поезда

Столкновение двух пустых поездов произошло в ночь на понедельник в метро Гонконга, их машинисты пострадали. Об этом сообщила радиотелевещательная корпорация RTHK.

Two MTR trains collide near Central during system test, drivers hospitalised https://t.co/QapwqWrQtm pic.twitter.com/tZ6hbXPYIz

