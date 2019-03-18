В метро Гонконга столкнулись два поезда

Столкновение двух пустых поездов произошло в ночь на понедельник в метро Гонконга, их машинисты пострадали. Об этом сообщила радиотелевещательная корпорация RTHK.

Авария произошла на «красной» ветке подземки близ станции «Сентрал» в деловом центре города во время тестирования новой сигнальной системы. В результате столкновения один из поездов сошел с рельсов, его вагоны были покорежены, передает ТАСС.

Как сообщила оператор железнодорожного транспорта корпорация MTR, из-за инцидента в течение дня не будет осуществляться движение между соседними станциями «Сентрал» и «Эдмирэлти» на «красной» ветке, которая связывает остров Гонконг с материковой частью города. На остальном участке этой линии поезда курсируют с увеличенным интервалом.

 

| 2019-03-18T06:31:36+00:00 18 марта 2019, 09:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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