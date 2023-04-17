По меньшей мере 30 человек пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов на востоке Бангладеш.

Об этом сообщает # со ссылкой на газету The Daily Star.

Столкновение произошло в районе Кумилла в 96 км к востоку от столицы Дакки. Пассажирский экспресс, двигавшийся со скоростью 70 км/ч, врезался в стоявший на станции товарный состав. От столкновения пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов.

Пять пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами.

По предварительной версии, столкновение произошло из-за отказа системы сигнализации на станции и ошибки железнодорожных служащих.