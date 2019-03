В Китае торнадо унес батут с детьми

В Китае пострадали 18 детей из-за торнадо, обрушившегося на провинцию Хэнань. Об этом сообщает портал China Plus News.

На кадрах видно, как резкий сильный ветер снес надувной замок, установленный на одной из ярмарок провинции, пишет life.ru.

Как отмечается, в настоящее время медики прилагают все усилия, чтобы оказать помощь пострадавшим.

#Tornado hit a scenic spot in Yucheng County, central China’s Henan Province, at around 3:00 p.m. local time on Sunday, injuring 18 children. https://t.co/CLx1sF2qf5 pic.twitter.com/W06Y5AaLed

— China Plus News (@ChinaPlusNews) 31 марта 2019 г.