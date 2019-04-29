Реформула 1

«Мы сегодня на таком этапе реформ, что их не видно».

Виктор Черномырдин

Когда заведующий отделом Государственного Фонда Социальной Защиты объявляет по радио, что «как во всех отраслях, в сфере повышения пособий чернобыльским инвалидам проводятся реформы», еще можно заставить себя улыбнуться этой глупости. Добавлю для вашего сведения: «реформой» в данном случае называется то, что в связи с годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС 500 участникам ликвидации последствий трагедии оказали материальную помощь.

Но когда по телевизору передают выступление премьер-министра страны на международной конференции, где он говорит: «В результате осуществляемых реформ… за последние 5 лет изъято из оборота 8 тонн 354 кг наркотических веществ», хочется плакать. При чем тут реформы, если речь идет об исполнении одной из обязанностей государственных органов? А что вы скажете, если я сообщу, что за предыдущие 5 лет (2007-2012) этим же органам удалось без всяких «реформ» изъять и уничтожить из незаконного оборота гораздо больше зелья – около 11 тонн?

Слово «реформы», старательно обходимое чиновниками в своих речах до недавнего времени, вдруг стало чрезвычайно популярным. Его используют при каждом случае: чаще, как видите, неуместном. Некоторые «именуют» им даже 20-манатное увеличение пособия беженцам на оплату коммунальных услуг. Все потому, что президент провозгласил в стране необходимость серьезных перемен. Большую часть 56-минутного телеинтервью 12 февраля глава государства посвятил именно этой тематике. А в поздравительной речи 20 марта в связи с праздником Новруз впервые заявил: «альтернативы реформам нет», «политические, экономические, социальные, судебные реформы будут углубляться», «в сфере образования, здравоохранения… вступаем в новую эпоху»! Большая часть чиновничества отреагировала на это заявление, по сути, призывающее серьезно задуматься и в первую очередь перестроить свою работу, привычным шапкозакидательством: «Реформы так реформы». За годы безмятежного правления, когда нефть смывала все грехи, она не раз проявляла умение приспосабливаться к любой ситуации, поймать налету всякую живую идею и тут же лишить ее содержания, превращая в новую обложку для старой бухгалтерской книги. А что на этот раз меняется в содержании этой «книги»? Формулы, принципы подсчета или опять в основном лишь цифры: размеры пособий, стипендий, пенсий, субсидий?.. Неужели мы, журналисты, тоже должны рассматривать как «реформу» тот факт, что Фонд Государственной поддержки СМИ решил снова увеличить количество частных газет, присосавшихся к общественной казне, построил всех по ранжиру и выдал соски уже не одинаковых, а разных размеров: кому на 5 тысяч манат, кому на 20 тысяч?

Реформа – это не увеличение объема пособий или размера сосок, это – глубокие ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. Причем, преобразования в важнейших областях экономической и политической жизни, изменения в законодательном и государственном устройстве, произведенные без нарушения основ существующего строя! Так определяют значение данного понятия все словари.

Я не знаю, готов ли у руководства страны конкретный план реформ? Но, судя по упомянутым выше заявлениям президента, он, как минимум, разрабатывается, и есть главное – политическая воля. Не хватает двух элементов: команды, которая может осуществить эту непростую задачу и активной поддержки гражданского сектора. С последним проще. С кадрами сложнее, особенно если учитывать годами сложившуюся практику назначения на ответственные должности. Разве мы не видим, что основная часть аппарата управления продолжает делать то, что делалa раньше, просто называя это сегодня другим словом: «реформы»? Я не хочу обвинять все чиновничество в намеренном срыве нового курса, хотя знаю, что местами такое происходит, и сопротивление нешуточное.

Избавление от балласта неизбежно. Перефразируя выдающихся теоретиков реформ, можно сказать и так: «Каждая великая реформа начиналась не с того, что вводилось новое, а с того, что упразднялось что-нибудь старое». В тех сферах, где это происходит, появляются новые, энергичные кадры, сразу чувствуется смена атмосферы и становится видимым начало реформ. Там, где такого по разным причинам не происходит, опять все получается по Черномырдину: «Хотим как лучше, получается как всегда».

Нам обещана жизнь в новой эпохе! Смена эпох никогда не происходит быстро и безболезненно. Но очевидно одно: со старыми кадрами, привыкшими к иным темпам, системе управления, принципам руководства, наc ждет долгая дорога и много разочарований. Путь реформ – всегда сложный, он круче и уже, чем даже трасса «Формулы 1». Сколько «незакрепленных люков» ожидает «пилота-реформатора» на этой извилистой трассе, зависит от тех, кто готовит ее к большому заезду.