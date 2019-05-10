# предупреждает: «Бакинские пляжи опасны для купания»

8 мая 2019 года Министерство здравоохранения приступило к проверкам морской воды на пляжах. Как сообщил заведующий отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Зияддин Кязымов, в ходе мониторинга будут проведены лабораторные исследования морской воды.

Д.Кязымов отметил, что мониторинги охватят все пляжи Баку и Абшерона. Взятые из моря образцы воды пройдут химический, бактериологический, радиологический и токсикологический анализы.

По их результатам станет известно, какие пляжи пригодны для купания. Министерство в связи с этим предоставит общественности соответствующую информацию, сообщает ONA.az.

В прошлом году тот же Зияддин Кязымов сообщал о загрязнении вод пляжей Ших и Сахиль кишечной палочкой.

Но пляжи так и не были закрыты. А, например, в Украине только в июле 2018 года в результате обнаружения кишечной палочки было закрыто 114 пляжей.

# решило выяснить, какие меры будут приняты, если в результате мониторинга, проводимого Республиканским центром гигиены и эпидемиологии, будет обнаружена кишечная палочка?

С этим вопросом мы обратились к заведующему отделом Республиканского центра Зияддину Кязымову.

«Мы только выявляем недостатки. Мы не можем закрыть пляжи, потому, что эта прерогатива Министерства экологии и природных ресурсов», — заявил он.

Однако, по словам пресс- секретаря Минэкологии Ирады Ибрагимовой, министерство не имеет права закрывать пляжи.

На вопрос о том, кто обладает таким правом, пресс-секретарь ответила следующим образом: «Я не знаю. Мы только можем ходатайствовать о закрытии предприятий, которые загрязняют эти пляжи».

В 2018 году в # был опубликован ряд статей, в которых рассказывалось о том, что в поселках, расположенных в прибрежной зоне, сточные воды из-за отсутствия очистительных сооружений сливаются прямо в море.

# решило проверить продолжается ли загрязнение прибрежной зоны?

«Канализационная система в нашем поселке только построена недавно. И неизвестно, когда она будет приведена в действие», — заявила глава исполнительной власти поселка Набрань Назакет Искендерова.

И это при том, что в поселке Набрань расположены крупнейшие центры отдыха с собственными пляжами.

Лето уверенно вступает в свои права, воздух прогревается, не успеешь оглянуться, прогреется и море. И многие, прихватив непременные атрибуты отдыха, отправятся искупаться и позагорать на пляже. О результатах мониторинга и запрете купания на пляжах, где выявлена инфекция, Республиканский центр гигиены и эпидемиологии сообщит, конечно. Однако физически останавливать граждан никто не станет. Сторожей к водоемам не приставишь. И как оказалось, юридических полномочий для закрытия пляжей нет ни у центра, ни у министерства. Что может сделать # — проинформировать и предупредить.

Кто предупрежден — тот вооружен.