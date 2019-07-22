«Нефтяные камни» или «Мексиканский залив» — решать SOCAR — ФОТО — ВИДЕО

Недавно в # обратилась правозащитник, председатель комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы.

Она предоставила фото и видеоматериалы, которые были по ее словам сняты рабочими на Нефтяных камнях. «На материалах видно маслянистое пятно, растекшееся на поверхности морской воды. Это нефть,- уверена М.Гахраманлы, — которая просачивается из нефтяных труб. Я уже сообщила об этом Министерству экологии и природных ресурсов. Они обещали принять меры».

Как сообщила # руководитель Движения Зеленых Фарида Гусейнова, она была на Нефтяных камнях в 2003 году. «Уже тогда металлические трубы, используемые для прокачки нефти, были в ужасном состоянии, дырявые, нефть просачивалась прямо в море.

На Нефтяных камнях используются трубы без пластикового покрытия. Срок использования этих труб составляет около пятидесяти лет. А их используют уже более 70 лет. Когда- нибудь на Нефтяных камнях прорвет трубу, вот тогда будет настоящая катастрофа, почти такая же, которая случилась в Мексиканском заливе», — считает Фарида Гусейнова.

Действительно ли на Нефтяных камнях нефть просачивается в море из металлических труб?

Для получения ответа мы обратились в пресс – службу SOCAR. «Нам об этом ничего не известно», — заявили отрудники пресс- службы.

Ответ пресс-службы, если честно, не удивил, ведь легче сказать «не знаю» журналисту, чем объяснить, что на самом деле происходит на Нефтяных камнях. В Министерстве экологии и природных ресурсов, нас попытался успокоить инспектор структуры Мирсалам Гамбаров:

«Это не нефтяные пятна. Это грифоны и нефтяные отходы, которые просачиваются из законсервированных нефтяных скважин».

По мнению известного ихтиолога Тариэля Мамедли, нефтяные отходы на морской поверхности около Нефтяных камней обязательно должны быть убраны. «Иначе это приведет к гибели всех мигрирующих в этой зоне рыб», — сказал ихтиолог #.

P.S. 20 апреля 2010 года произошла авария в 80 километрах от побережья штата Луизиана в Мексиканском заливе на нефтяной платформе Deepwater Horizon на месторождении Макондо. Последовавший после аварии разлив нефти стал крупнейшим в истории США и превратил аварию в одну из крупнейших техногенных катастроф по негативному влиянию на экологическую обстановку.

Как заявил тогда президент компании Oil and Gas Consultants International Форд Бретт, самое худшее в том, что этот выброс «нельзя считать катастрофой в традиционном смысле. Это один из тех несчастных случаев, которые можно было полностью предотвратить».

Наше дело предупредить, а SOCAR-у решать — предотвратить несчастный случай или устроить «Мексиканский залив» на Нефтяных камнях.