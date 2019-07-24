Иран живучая, но дряхлеющая империя

Противостояние между США и ИРИ вступает в решающую фазу (1)

«Бог войны не любит нерешительных»

Еврипид

Противостояние между США и Ираном вступает в решающую стадию. Стороны сбивают беспилотники, захватывают и взрывают танкера. США уже заявили о формировании международной коалиции для патрулирования Персидского залива для обеспечения свободы судоходства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном ему хочется всё меньше.

«Честно говоря, мне становится сложнее хотеть заключить сделку с Ираном», — сказал президент журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Как пояснил Трамп, США готовы «к самому худшему».

В Тегеране в свою очередь утверждают, что и Иран готов идти до конца.

Официальный Тегеран в последнее время все чаще заявляет о готовности закрыть Ормузский пролив, если экспорт иранской нефти будет сдерживаться. Причем Иран, по словам официальных лиц, собирается делать это открыто. Кроме того, официальный Тегеран в случае войны обещает полностью уничтожить Израиль в течение получаса.

Словом, пахнет войной. Весь мир спорит, пытается разобраться в том, кто же прав, где же справедливость. Не хочется выглядеть циником. И все же, задамся вопросом: а разве это важно?

Катон Цензор после поездки в Карфаген в конце 150-х годов (по разным сведениям состоявшейся в 153 или 152 году до н. э.) заканчивал все свои речи в Римском Сенате следующим высказыванием: «Карфаген должен быть разрушен!».

И не потому, что Катон так ненавидел Карфаген и карфагенцев, или же был таким кровожадным, воинственным и бесчестным. Любовь, ненависть, вообще чувства тут не причем. Это постоянный и настойчивый призыв к борьбе с врагом, с препятствием.

Обратите внимание!!! Мы имеем дело с двумя империями. Первая молода, процветает, диктует моду во всем мире, вторая дряхла, стара, но очень живуча, пытается сохранить собственный имперский статус хотя бы в локальном, региональном масштабе. Кстати, живучесть этой империи восхищает. Недооценивать ее нельзя.

Империя Александра Македонского покорившего Персию развалилась сразу после его смерти. Великий Рим, Вечный Рим существует и поныне. Но Римская империя давно канула в лету, как и Египетские фараоны. Никто больше не говорит на латыни и древнеегипетском языках. Великие народы, создавшие великие империи вообще исчезли. Их нет. А вот Персия выжила. И персы выжили. О причинах живучести этой имперской нации еще поговорим. А пока отмечу, что происходящие в режиме онлайн сложные геополитические процессы нельзя рассматривать через призму господствующих в обществе морально-этических норм и догм. Было бы вернее вспомнить слова Отто фон Бисмарка: «Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов». А этот великий немец знал толк в геополитике.

США жаждут «удовлетворения»

Америка и есть великая и самая мощная империя современной эпохи, которая способна в одиночку противостоять всему миру. В этом сила и слабость США. Великая империя не может снести оскорбление. Великая империя просто обязана наказать, уничтожить своего обидчика. В противном случае, это уже не Великая империя.

А нынешний, то есть, теократический Иран в свое время публично унизил Америку. Этого США не могут простить режиму аятолл.

4 ноября 1979 г. в Тегеране в посольстве США в заложники было взято 66 человек. Шести американским дипломатам удалось избежать захвата и они позднее были тайно вывезены из Ирана.

Захватчики требовали от США выдать шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, находящегося на лечении в Нью-Йоркской больнице. Повстанцев вскоре поддержало возглавляемое аятоллой Хомейни правительство.

19-20 ноября были освобождены 13 заложников (женщины и афроамериканцы); также один, из-за серьёзной болезни, был выпущен 11 июля 1980 года.

Остальные 52 заложника были освобождены только через 444 дня, в 1981 году.

Смерть шаха Мохаммеда Реза Пехлеви 27 июля 1980 года и начавшаяся в сентябре Ирано-иракская война побудили иранское правительство вступить в переговоры с США. Посредниками выступили Алжир и Великобритания.

Заложники были освобождены согласно Алжирским соглашениям, при этом было установлено, что США не будут вмешиваться во внутренние дела Ирана, разморозят банковские счета страны и снимут торговые санкции. Обе стороны согласились на создание арбитражного искового трибунала для разрешения конфликтов.

Также было небольшое количество заложников, не являющихся дипломатическим персоналом. Последний из них был освобождён к концу 1981 года.

Нападение на посольство США и взятие заложников было нарушением дипломатического иммунитета, установленного на Венском конгрессе 1814-1815 гг.. Территория посольств неприкосновенна, на ней не действуют законы принимающей страны. Президент Картер квалифицировал нападение на посольство США нарушением международных законов и актом терроризма.

7 апреля 1980 года Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Ираном; президент Картер своим указом запретил любые финансовые операции с Ираном, и запретил «любому лицу, попадающему под юрисдикцию Соединенных Штатов, любые операции с участием Ирана».

Иран нанес по величию США невиданное оскорбление. Ведь подобного себе не позволяли даже нацисты. Они не брали в заложники дипломатов.

Мне могут возразить, что США наказали Иран и до сих пор наказывают. Состояние иранской экономики тому доказательство. Все верно. Иран наказан, притом, более чем достаточно. Экономика Исламской Республики трещит по швам под бременем американских экономических санкций. Но не режим аятолл. Этот режим до сих пор благоденствует. США до сих пор не получили «удовлетворения». Другими словами, свержение данного режима является делом чести для Вашингтона.

Этот на первый взгляд субъективный фактор предопределяет характер взаимоотношений между США и Ираном до сих пор. И будет предопределять в дальнейшем, пока у власти в Тегеране находятся теократы – наследники Хомейни. Пока Тегераном правят наследники Хомейни, Иран не может стать проамериканским и наладить нормальные отношения с США.

Существует еще два крайне субъективных фактора, серьезно влияющих на взаимоотношения между США и Ираном, притом, связанные именно с президентством Трампа. А если быть точным, оба фактора существенно облегчают Ирану задачу подогревать антиамериканские настроения на Ближнем Востоке и находить себе союзников. Трамп в отличие от своих предшественников даже для виду не пытается продемонстрировать непредвзятость в арабо-израильском конфликте. Он не скрывает, что его симпатии на стороне Израиля. Надо же было признать Иерусалим столицей Израиля, суверенитет Израиля над Голанскими высотами, назначить своим представителем по Ближнему Востоку своего зятя, одного из лидеров еврейского лобби в США Джареда Кушнера. И все из-за того, что дочь президента США Иванка Трамп вышла замуж за одного из лидеров еврейского лобби и приняла иудаизм. Но и это не все…

Расистские наклонности также мешают Трампу выстраивать политику в отношении Ирана. Он отправил на свалку ядерную сделку с Ираном. Не потому, что эта сделка была плоха. Это не важно. Важно то, что эта сделка была заключена во времена президентства Обамы. И тут личность Обамы не причем. Просто по расистским убеждениям Трампа афроамериканец ну ни как не может сделать ничего путного, ничего лучше чистокровного белого человека.

(Продолжение следует)