Глава МИД Франции резко ответил на критику Трампа

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в воскресенье, 17 марта, ответил на критику со стороны Дональда Трампа. Американский президент на своей странице в Twitter резко высказался в отношении климатической политики Франции, связав ее с протестами «желтых жилетов».

В частности, Дональд Трамп предположил, что Парижское соглашение по климату «не так уж хорошо обернулось для Франции» в связи с протестами «желтых жилетов», продолжающимися уже 18 недель. Кроме того, президент похвалил собственную климатическую политику, заявив, что «США поднялись на вершину всех списков по уровню экологии».


Министр иностранных дел Франции отверг претензии Трампа. «Я говорю Дональду Трампу, и президент Республики тоже говорит ему: мы не вмешиваемся в американские дебаты, и вы не вмешивайтесь в жизнь нашей страны», — подчеркнул Ле Дриан, передает dw.com.

| 2019-03-17T19:57:06+00:00 17 марта 2019, 20:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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