Глава МИД Франции резко ответил на критику Трампа

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в воскресенье, 17 марта, ответил на критику со стороны Дональда Трампа. Американский президент на своей странице в Twitter резко высказался в отношении климатической политики Франции, связав ее с протестами «желтых жилетов».

В частности, Дональд Трамп предположил, что Парижское соглашение по климату «не так уж хорошо обернулось для Франции» в связи с протестами «желтых жилетов», продолжающимися уже 18 недель. Кроме того, президент похвалил собственную климатическую политику, заявив, что «США поднялись на вершину всех списков по уровню экологии».

How is the Paris Environmental Accord working out for France? After 18 weeks of rioting by the Yellow Vest Protesters, I guess not so well! In the meantime, the United States has gone to the top of all lists on the Environment.

