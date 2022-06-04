Президент США Джо Байден ответил бизнесмену, основателю Space X и Tesla Илону Маску на его заявления с критикой о будущем страны на Земле. Об этом пишет портал Insiderpaper.

«Позвольте, скажу вам вот что: пока Илон Маск говорит об этом, Ford наращивает инвестиции. Бывшая корпорация Chrysler, ныне Stellantis, также наращивает инвестиции в электромобили. Так что, знаете, всего наилучшего ему в полете на Луну», — пожелал глава государства в ответ бизнесмену.

Американский лидер выступил с заявлением после ознакомления с данными по занятости в стране за май. Экономисты спрогнозировали здоровый путь развития экономики США после пандемии COVID-19. Кроме того, Байдену сообщили о растущей конкуренции среди автопроизводителей, переводящих свои мощности на выпуск электромобилей.

Ранее Маск заявил топ-менеджерам Tesla, что обладает «очень плохим предчувствием» насчет экономики США. Он сообщил о сокращении 10 процентов сотрудников компании и приостановке найма новых сотрудников по всему миру (lenta. ru)