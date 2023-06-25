Израиль относительно конфликта в Украине находится «на правильной стороне истории» и поддерживает Киев, оказывая ему гуманитарную помощь. Об этом заявил в воскресенье глава израильского МИД Эли Коэн в ответ на заявление украинского посольства в Израиле, утверждавшего, что еврейское государство встало на путь тесного сотрудничества с Россией.

«Я не намерен опускаться до этого дискурса. Я объявил, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы голосовали в поддержку Киева в ООН, израильские военнослужащие встречались с украинскими военнослужащими, и мы оказываем гуманитарную помощь. Израиль на правильной стороне истории», — сказал Коэн в интервью армейскому радио «Галей ЦАХАЛ».

Ранее в воскресенье украинское посольство в Израиле распространило заявление, в котором утверждается, что власти еврейского государства встали на путь тесного сотрудничества с Россией и фактически заняли пророссийскую позицию. По мнению украинских дипломатов, на фоне боевых действий в Украине «израильское руководство, скрываясь за демагогией о своем нейтралитете, <…> активно налаживает отношения с Российской Федерацией». В связи с этим посольство Украины призвало Израиль «изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами». Дипломаты выразили надежду на то, что еврейское государство «встанет на правильную сторону истории». (ТАСС)

