Этот безумный, безумный мир…

Люди моего поколения наверняка помнят Голливудский фильм, под названием, выведенным в заголовок статьи. По нынешним меркам может и примитивный, но все же, осмелюсь утверждать, что замечательный фильм из смешения жанров action-comedy. Во всяком случае, для не особо избалованного и от того голодного на такого рода фильмы советского зрителя это было отдушиной в серых коммунистических буднях. Но в данной статье речь вовсе не о Голливуде и его звездах – речь о футболе.

Как известно, 29-го числа текущего месяца (мая) в Баку на Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы между английскими «Челси» и «Арсенал»ом. Напомню, что несколько лет тому назад в Тбилиси был проведен матч за Суперкубок УЕФА между испанскими «Барселоной» и «Севильей». И ничего, все прошло без инцидентов. И это было событием для Грузии. Матч, который еще долгие годы будут помнить жители Тбилиси.

Сегодня дошла очередь и до Баку. И город, как и все любители футбола, готовится к нему. Словом, это праздник, который еще долго будет будоражит мысли бакинцев, знающих толк в этой игре.

Однако, не обойтись без того, чтоб нам не пытались подложить свинью. Английская «Mirror» со ссылкой на Британский Форин Офис предупреждает болельщиков лондонских клубов о якобы существующей угрозе террористических атак на места скопления иностранцев в Баку. И мол, именно поэтому английские фаны должны тысячу раз подумать, прежде чем решиться на поездку. Ну а Юрген Клопп, коач «Ливерпуля» вообще учидил сказав, что не знает, чего там ребята из УЕФА наелись, решив назначить финал в каком-то там месте, куда даже непонятно как можно добраться.

Много чего еще удивительного можно найти в уведомлении Форин офиса — и то, что фанатам «аристократов» и «канониров» выделено всего 6 тысяч мест, хотя желающих попасть на матч островитян во много крат больше, и то, что из Лондона в Баку всего один рейс в день, и то, что в Баку чуть ли не на каждом углу на лавочках сидят взяточники и вымогают деньги у иностранцев. Ну и конечно, гвоздь программы «канонир» армянского происхождения Генрих Мхитарян. Клуб жалуется, что его уже дважды не впускали в Азербайджан, так как он армянин. Да и сейчас все еще не ясно, сможет ли он сыграть в Баку. Первое, впустят ли его в страну, и второе, гарантируют ли ему безопасность?

Словом, сплошной детектив, который, правда вышел не из под пера Конан Дойла, и не Агаты Кристи. Ну а наш Чингиз Абдуллаев тут вообще не причем.

Хотя он, будучи Председателем Наблюдательного совета ФК «Нефтчи» отреагировал на критику со стороны главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о выборе Баку в качестве места проведения финала Лиги Европы.

«Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп абсолютный профессионал и выдающийся специалист. Это действительно так. Но его высказывания про выбор Баку меня покоробили. «Что они там ели на завтрак, когда выбирали Баку для проведения финального матча?», — спросил он. И теперь уже я хочу уточнить у герра Клоппа. Что он ел на завтрак, когда позволил себе подобные хамские высказывания в адрес моей страны. Просто хочу напомнить немцу Клоппу, что в основе идеологии национал-социализма как раз лежало разделение народов на «арийцев» и второсортных, подлежащих уничтожению. Всех этих славян, евреев, цыган. Нет, конечно. Он не выступает с подобными дикими заявлениями. Но попахивает очень сильным элементарным пренебрежением к другой стране и к другому народу!

Теперь о заявлении британского МИД. Великобритания внесла особый вклад в культуру и развитие цивилизации. Своим языком, своей историей, своей литературой, музыкой, наукой. И мое уважение к этой стране безмерно. Но выступать с заявлением, что туристы должны опасаться ночных нападений в Баку, как-то слишком некорректно. Покажите мне бары и рестораны, рядом с которыми в последние годы грабили иностранцев. Хотя бы несколько? Или нужно доказывать, что Баку гораздо более безопасный город, чем Лондон, в некоторые районы которого действительно лучше не заходить по ночам? На сегодняшний день Баку один из самых безопасных городов в странах СНГ. Мы провели за последние годы столько международных мероприятий, которые транслировались на весь мир. И я не слышал про инциденты с иностранцами, где бы то ни было. Скорее, наоборот. Нужно будет опасаться буйства английских фанатов, некоторых из которых уже не пускают в континентальную Европу. Не хорошо джентльмены. Не совсем честно. Я не квасной патриот и не националист. Но когда демонстративно и неправедно обижают мою страну и мой народ — просто не могу молчать», — написал Абдуллаев на своей странице в Facebook.

И наш отечественный форин офис отреагировал на это. Спикер МИД АР Лейла Абдуллаева довела до сведения общественности следующее: «Рекомендации по поводу путешествия в Азербайджан, распространенные внешнеполитическим ведомством Великобритании в преддверии финального матча Лиги Европы УЕФА 29 мая в Баку, непонятны и вызывают удивление.

Абдуллаева сказала, что в Азербайджане полностью обеспечены безопасность и стабильность. Азербайджан принимает многочисленные престижные международные мероприятия, в том числе спортивные соревнования международного масштаба.

«Здесь можно отметить первые Европейские игры, четвертые Исламские игры солидарности, ежегодно проводимое Гран-при Баку Формулы 1 и футбольный матч Карабах-Челси, который прошел в 2017 году в рамках Лиги Чемпионов УЕФА. Многочисленные иностранные граждане, прибывавшие в страну для того, чтобы наблюдать эти спортивные соревнования, остались довольны обеспечением общественного порядка в Азербайджане, существующей стабильной и безопасной средой, а также организацией такого рода крупномасштабных спортивных соревнований», — отметила глава пресс-службы МИД.

По ее словам, Азербайджан также является туристической страной, и страну ежегодно посещает большое число туристов.

«Наряду с другими положительным качествами, которым обладает наша стран, среди важных факторов, привлекающих иностранных туристов, являются царящие в Азербайджане спокойствие, стабильность и безопасность», — сказала Абдуллаева.

Ну а теперь обо всем по порядку. Начнем с того, почему вообще Форин офис сделал такое предупреждение. Должен отметить, что такое встречается в практике МИД разных, и особенно западных стран. По поводу Азербайджана такое происходит не впервые. Не справедливо? Да. Обидно? Безусловно. Но делать из этого трагедию не стоит. Приедут болельщики из Англии в Баку – никуда не денутся. Они ведь фанаты. И уверяю вас, захотят приехать еще раз. Но…

Давайте обратимся к данным отечественного Государственного Комитета по статистике, согласно которым с начала текущего года по апрель в Азербайджан прибыло 610,8 тыс. человек из 157 стран мира и это на 2,9% меньше по сравнению с январем-мартом минувшего года. Из них 15,1% приходится на туристов из ОАЭ, 13,1% — России, 7,1% — Ирана, 6,1% — Турции, 5,9% — Индии, 5,5% — Саудовской Аравии, 3,9% — Кувейта, 2,9% -Великобритании, 2,6% — Пакистана, 2,3% — Катара, 2,1% — Израиля, 2% — Ирака , 1,9% — США, 1,7% — Казахстана, 1,3% — Омана, 1,1% — Украины , 0,9% — Германии, остальное — других стран. Отсюда видно, что чаще всего в столичные отели селятся граждане Объединенных Арабских Эмиратов, России и Ирана. Произведя элементарные арифметические расчеты можно вывести количество посетивших Азербайджан британцев за первый квартал нынешнего года. Их оказалось всего 17713 человек. Население Британии к концу года должно достичь 66 575 226 человек. И вновь простая арифметика – у нас побывало с начала года всего лишь 0,000265% жителей Туманного Альбиона. Для пущей объективности умножим это число на 4 и получим 0,00106%, ну а если в цифрах – 70852 человек. И вновь обидно! Но факты, в данном случае цифры, налицо. Они не в нашу пользу…

И стоит ли после этого обижаться на кого-то? Нет, я не к тому, чтобы сидеть, как бы в рот воду набравши. Отнюдь. Но я предпочитаю искать корень зла, ни где-то на стороне, а у себя. Начинать надо с себя. И знаете, почему? Потому что, если выявим свои недочеты, то те же самые англичане посадят на место своих же. Вот скажем, как этот читатель «Mirror»: Johnsty: «What a load of sh*t in this article, I have lived and worked in Baku for the last 13 years and never had any trouble. — Что за (непереводимая игра слов на английском) в этой статье, я жил и работал в Баку последние 13 лет, и у меня никогда не было проблем».

К сожалению, мистер Джонсти в данном случае один пытался заступиться за нас, что собственно даже очень хорошо, так как, чисто арифметически и его могло не быть.

И наконец, о «канонире» с армянскими корнями, то есть о Мхитаряне. Нормальный футболист и приедет он в Баку на пару дней, не более Не знаю, о чем наши чиновники от спорта думали, когда не впускали его в страну. Полагаю, на сей раз он в Баку прилетит и сыграет. Кстати, Месуту Озилу не мешает его национальность играть с ним в одной команде.

«Ну и к чему же мы пришли в итоге?»,- спросите Вы, уважаемый читатель. Да ни к чему новому, просто работать надо с умом!