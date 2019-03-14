Дело о картофеле: завозить чужой, пока свой портится

Азербайджан планирует осуществить пробную закупку картофеля в Кыргызстане. Об этом на днях сообщили кыргызские СМИ. Как сказал министр сельского хозяйства этой страны Нурбек Мурашев, в Кыргызстане на сегодня осталось 66 тыс. тонн картофеля.

«Цена в этом году низкая не только у нас. Например, в Казахстане и Пакистане тоже невысокая. Думаю, до появления нового картофеля весь старый урожай мы продадим. Узбекские предприниматели готовы купить 5 тыс. тонн картофеля. Кроме этого, Азербайджан запросил 600 тонн на пробу», — подчеркнул министр.

Неужели наша страна, в которой постоянно рапортуют об успехах сельского хозяйства, не может обеспечить потребности внутреннего рынка даже в такой простой, но важной культуре, как картофель, и есть необходимость в завозе его извне? А ведь отечественные фермеры часто жалуются на то, что не могут сбыть свой урожай…

Как рассказал # председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, Азербайджан в состоянии обеспечить себя картофелем. Проблема в том, что его негде хранить, и часть его портится.

«Как-то я консультировал одного фермера, занимавшегося выращиванием картофеля, и знаю, что для его хранения оптимальная температура 4 градуса Целсия. Стране нужно достаточно хранилищ, но те, что есть, многим фермерам недоступны из-за высокой стоимости. Так, в Губинском районе хранение одной тонны на три зимних месяца стоит 40 манатов», — говорит эксперт.

По его словам, выращивать картофель прибыльно. Но дело в том, что к нам завезли гибридные сорта, которые выживают местные. Знаменитого кедабекского картофеля осталось очень мало. При этом завезенные сорта дают урожай только один год, на следующий нужно сажать новые семена. А стоимость семян, которые покупают за границей, как отметил Н.Агаев, из года в год дорожает.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов выходец из Кедабекского района, потому неудивительно, что он знает толк в картофеле. Он также заявил, что иностранные семена картофеля почти вытеснили местные.

По его словам, в Азербайджане удается вырастить очень вкусный картофель, если, конечно, соблюдать агротехнические требования. Если в этом году посадить картофель, то на следующий — желательно сажать уже другую культуру. Так, в стране качественный картофель выращивают в горных районах, в том же Кедабеке, но там получается собрать только один урожай в год в августе-сентябре.

«Раньше те, кто выращивали картофель, привозили его в Баку, а сейчас такой необходимости нет. Покупатели сами едут в Кедабек, и покупают его у тех, кто его выращивает и выставляет возле дома в мешках. Так что рынок сбыта есть. Нельзя сказать, что в Кедабеке выращивают много картофеля, но это уже своеобразный бренд. Потому за кедабекский часто выдают другой картофель, хоть это не что иное, как обман потребителя», — заявил он.

Хорошего качества, по словам Дж.Исмаилова, картофель и в западной части страны, в частности, в Шамкире, Товузе. Климатические условия позволяют получать там два урожая в год.

«Знаю, что картофель в той зоне часто закупают оптом предприниматели из России. Они покупают ее по два маната за килограмм и вывозят рефрижераторами. Но в итоге, на отечественном рынке остается не так уж много качественного картофеля. Хочу обратить внимание на то, что происходит сейчас в Джалилабадской зоне, где огромные пустые пространства были засеяны картофелем. Немало фермеров там используют большое количество пестицидов при выращивании этой культуры. Это позволяет получать два-три урожая в год, но нарушается технология выращивания картофеля», — рассказал наш собеседник.

Если купить такой картофель и хотя бы одна картофелина окажется слегка помятой, то вскоре, как говорит он, вся квартира наполнится неприятным запахом. Такой картофель вреден для употребления.

«Но, к сожалению, Агентство по продовольственной безопасности, никак не займется этим вопросом и не избавит рынок от опасных овощей. Хочется верить, что вскоре это все-таки будет сделано. К нам также завозят картофель из Ирана. Его можно узнать даже по размерам, он подозрительно крупный, что тоже говорит о том, что без пестицидов в его выращивании не обошлось. А на вкус он мылкий, так что есть его не хочется», — заявил Дж.Исмаилов.

Что касается хранения, то, как считает наш собеседник, может быть средние и крупные фермерские хозяйства сталкиваются с такой проблемой, а вот сельчане хранят этот овощ в погребах или выкапывают глубокую землянку, засыпают туда картофель, и сверху накрывают картофельной ботвой. По его словам, таким образом можно легко хранить тонны две.

Если уж закупать картофель из других стран, то лучше бы не из Кыргызстана, как говорит наш собеседник, а из России — таких городов, как Краснодар, Тула, которые славятся вкусным картофелем. Но чем импортировать, лучше навести порядок у себя.

«Фермеры, выращивающие картофель, нуждаются в большей поддержке. Это дело подвержено рискам, может не быть дождей, атаковать вредители, и тогда об урожае придется забыть. Следует хотя бы помочь фермерам в реализации картофеля по нормальным ценам. Кроме того, надо усилить агротехнику в низменных районах, и тогда два урожая в год можно спокойно получать без того, чтобы пичкать картофель пестицидами»,- считает Дж.Исмаилов.