Азербайджан уверенно продвигает свою повестку по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, невзирая на международное давление, инициированное армянским лобби. Армянская пропаганда, чувствуя, что теряет почву под ногами в своей бессильной злобе, прибегает к абсурдным обвинениям в адрес Азербайджана.

Так, на днях армянские СМИ распространили заявление неправительственных организаций, представляющих интересы «депортированных из Нахчывана» армян. Это заявление было сделано в качестве ответа на обращение действующих в Нахчыванской АР Азербайджана неправительственных организаций к международной общественности по поводу многолетней блокады этого азербайджанского региона со стороны Армении.

Действующие в Нахчыване неправительственные организации вопрошают, почему те, кто распространяет одно за другим заявления на основе ложных сведений, клевету о якобы «закрытии» Лачинской дороги, необоснованно обвиняя азербайджанское государство, ни разу не подняли вопрос о многолетней блокаде Нахчывана?

«Надежды жителей Нахчывана, живущих в условиях блокады более 30 лет, связаны с установлением сухопутной связи с другими регионами Азербайджана через Зангезурский коридор, открытием коммуникаций в регионе. Зангезурский коридор должен быть открыт, блокада должна быть снята», — требуют в своем обращении неправительственные организации.

В ответном на это заявлении армянские организации отмечают, что «Азербайджан сам окружил Армению». Интересно было бы узнать, как Азербайджан может окружить Армению, если граничит с этим государством только с востока?

«Политика блокады была приоритетом Азербайджана на протяжении последних 30 лет. С этой целью Азербайджан не только перекрыл действовавшее в советские годы железнодорожное сообщение Армения-Азербайджан, включавшее направления Иджеван-Газах, Мегри-Горадиз, Мегри-Ордубад, Ерасх-Садарак, все автомобильные магистрали, соединяющие Армению-Азербайджан, но и последовательно выталкивал Армению из экономических проектов регионального значения», — говорится в заявлении армянских НПО.

Несмотря на закрытые границы с Азербайджаном и Турцией, Армения все же имеет выход во внешний мир через территории Грузии и Ирана. Поэтому термин «блокада» не применим к нынешнему состоянию Армении. Здесь более применим термин «эмбарго». При этом Армения сама осуществила эмбарго в отношении Нахчывана, отделенного от основной части Азербайджана, а закрытие границы с Арменией произошло из-за оккупации азербайджанских территорий.

Так, железнодорожная сеть Армении на момент приобретения независимости имела четыре стыковые станции с внешним миром: Айрум–Садахло (Грузия), Ахурян–Догукапи (Турция), Ерасх–Велидаг (Азербайджан) и Иджеван–Бархударлы (Азербайджан). Железнодорожная линия Ереван-Баку-Москва не функционирует через территорию Азербайджана из-за того, что Армения оккупировала Зангеланский, Джабраильский и Физулинский районы, а также железнодорожную станцию Горадиз.

Железнодорожная магистраль Акстафа (Азербайджан) – Иджеван (Армения) не функционирует из-за того, что 27 апреля 1992 года армянская армия захватила азербайджанский анклав в Армении – селение Бархударлы, по которому проходила железная дорога в Иджеван. Железнодорожный участок Иджеван-Бархударлы полностью разобран, также как Ерасх-Велидаг-Шарур.

Через станцию Ахурян–Догукапи, расположенную на железной дороге Гюмри-Карс, с 1961 по 1993 годы осуществлялось железнодорожное сообщение между СССР и Турцией. Турция в 1993 году приняла решение остановить железнодорожное сообщение. Причиной разрыва отношений и закрытия в 1993 году турецко-армянской границы стали претензии Еревана на признание в мире так называемого «геноцида армян» и оккупация ВС Армении территорий Азербайджана.

В те же годы другой железнодорожный путь, который соединял Армению с Россией и проходил через территорию Грузии, также был закрыт из-за абхазской войны. Из вышеприведенных фактов ясно, что главной причиной транспортного эмбарго Армении стала ее военная агрессия против Азербайджана, а также претензии Еревана к Анкаре из-за «геноцида армян». Армянская армия захватила железнодорожные станции Бархударлы и Горадиз, а также разобрала железнодорожное полотно на участках, соединяющихся с Азербайджаном.

Как видим, в том, что Армения оказалась в транспортном тупике, виновата она сама. Армения, начав военную агрессию против Азербайджана, отрезала себя от логистических маршрутов, действующих еще с советских времен. Так же, как и сейчас, проживающие в Ханкенди армяне сами обрекли себя на «блокаду», перекрыв бетонными плитами дорогу в Агдам.