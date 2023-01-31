Правила воспитания от бакинской мамы Шимамото

Один из самых известных азербайджанских блогеров Sheemamoto (Эльхан Халафов) завоевал любовь аудитории своими юмористическими скетчами. Смешные и добрыевидео о взаимоотношениях бакинской мамы и ее сыновей так понравились пользователям Интернет-пространства, что за короткий срок Sheemamoto удалось набрать более 57 тысяч подписчиков. В реальной жизни Эльхан так же любит шутить и придумывать забавные истории, и очень трепетно относится к семье.

— Эльхан, вы родились в музыкальной семье. Закончили Бакинскую музыкальную академию им. Узеира Гаджибекова, но в какой-то момент полностью «влились» в виртуальную жизнь. С чего все начиналось?

— С детства я был творческим ребенком. Учился в бакинской хореографической школе и в детской музыкальной школе №21 им. Ростроповичей. Сначала по предмету вокала, а потом занялся фортепиано. Действительно, в нашей семье музыка звучала всегда. Моя мама — педагог по фортепиано. Тетя тоже музыкант, дядя – в прошлом скрипач. Живет в Казахстане. Дядя — большой поклонник творчества азербайджанского джазового музыканта Вагифа Мустафазаде. Бабушка – грузинка – играла на чонгури (грузинский четырехструнный щипковый музыкальный инструмент), и в свое время была даже удостоена Сталинской стипендии.

Я «подружился» с Интернетом в 14 лет, когда создал свой канал на YouTube. На этот шаг меня вдохновили такие российские блогеры Катя Клэп и Саша Спилберг. Я обожал смотреть их видео и считаю то время «золотым» периодом русскоязычного медиапространства. Ролики для YouTube я снимал на семейную камеру. А лет в 16 я завел Интернет-страницу, в которой делился интересными киноновинками. Там же, неожиданно для всех, я начал продавать свою первую рекламу и зарабатывать себе «карманные» деньги. Конечно, мне все это нравилось, но хотелось большего. Будучи студентом II-го курса Бакинской музыкальной академии, я открыл страницу в социальной сети Instagram, где начал делиться юмористическим контентом, а потом — «влился» в TikTok, где выложил короткое шутливое видео о семикласснице. За ночь мой первый скетч набрал более 40 тысяч просмотров.

— Интересно, о чем было то видео?

— О девочке-подростке, которая очень хотела выглядеть взрослой. Она навела марафет, накрасилась, сделала прическу и собиралась выйти в таком виде на улицу, но ее мама была решительно против. Обычная забавная история, которая, я уверен, случается в каждой семье. Думаю, люди, которые посмотрели это видео, узнали в главных героях себя или своих близких, и улыбнулись. Вообще, мне нравится вызывать у людей улыбки, мне нравится дарить им позитивное настроение. Самое главное – не переходить границы дозволенного, никого не унижать.

Когда учился в вузе, понял, что стипендии мне не хватает, нужна «подработка». Стал искать вакансию копирайтера. У меня уже был, хоть и небольшой, но опыт в этой сфере. К тому же, я в совершенстве владею азербайджанским, русским и английским языками, и умею составлять интересные тексты. Очень быстро нашел подходящую работу и начал сотрудничать с одной из бакинских компаний. Четыре года занимался позиционированием и продвижением компании в блогах и соцсетях. Сотрудничал также с местной телекомпанией XazarTV, и с несколькими СММ-агентствами. Потом понял, что хочу чего-то большего, хочу заниматься собственным бизнесом. Так появился мой блог, который сегодня приносит мне стабильный заработок. Помимо съемок юмористических видеороликов о семье Шимамото, я обучаю тех, кто желает «взрастить» свои *Instagram-страницы. Учу, как правильно снимать видео и писать тексты к ним. И у меня много учеников. Знаете, социальные сети стали неразрывной частью жизни современного человека. Сегодня практически у каждого из нас имеется своя страница, посредством которой мы не только общаемся с теми, кто находится за тысячу километров от нас. Мы можем делиться своими мыслями, идеями, мечтами. Но лично для меня существует одно правило – не делись подробностями личной жизни, не вмешивай в виртуальную игру свою семью. Поэтому, я никогда не вовлекаю в свои видеоистории своих родных. Хотя, было пару раз, когда в видео «засветились» мои племянницы. Но на это я взял разрешение у своей сестры. Моя семья поддерживает все мои стремления, и это для меня главное.

— Как появился знаменитый образ мамы Шимамото, в которой многие подписчицы узнают себя и своих родительниц? У кого «подсмотрели»?

— Я довольно наблюдательный молодой человек. Люблю «подсматривать», в хорошем смысле этого слова, за окружающими. Как они разговаривают, общаются друг с другом. Как радуются или грустят. Мне нравится наблюдать за человеческими эмоциями, «примерять» их на себе. Мама Шимамото – это собирательный образ бакинской мамы, которая очень любит своих детей. Она заботится о них, переживает, иногда ворчит и ругает за шалости. У нее особенные методы бакинского воспитания: может как следует отчитать ребенка, и тут же приготовить ему любимую долму. Мама очень юморная, любит шутить и разговаривает на русском языке со знаменитым бакинским акцентом. Я нарядил маму Шимамото в уютный домашний халат, а волосы «украсил» большой «бигудишкой». У мамы Шимамото двое сыновей – Шима и Тима, неконфликтный супруг и любимая «нелюбимая» свекровь. В общем, обычная бакинская семья. Во всех этих героев перевоплощаюсь я один, и мне это очень нравится. Меня часто спрашивают, что от моей мамы я «перенес» в образ мамы Шимамото. Признаюсь, в ней лишь около 40% от моей мамы. Остальное – от всех мам Баку. Мне приятно получать положительные отзывы от подписчиков, чувствовать, что им нравится то, что я снимаю. Как это ни странно, «хейтеров» у меня нет. Знаете, а ведь раньше у меня было куча комплексов. Да-да, когда-то я был довольно закомплексованным парнем, который вечно озирался на мнение окружающих, боялся, что меня не так поймут. Соцсети меня очень изменили, раскрепостили, дали возможность проявить себя.

— Узнают на улице?

— Конечно, и это очень приятно. Недавно ко мне подошла бабушка, обняла и сказала, что с удовольствием смотрит мои видео с мамой Шимамото. У меня огромное количество подписчиков со всего мира. Большая часть – живет в странах СНГ. Оно и понятно: ведь мои герои говорят на русском языке с вкраплениями азербайджанских слов и выражений. И надо сказать, что такой языковой «микс» удивительным образом понимают все, кто смотрит меня. Людям нравится, и они часто пишут мне, что мама Шимамото напоминает им их собственную маму или бабушку. И я рад, что не вызываю негатива у подписчиков. Ведь философия моего аккаунта – нести позитив в массы.

— Шимамото. Что означает ваш ник в социальных сетях?

— Я обещал себе, что раскрою этот секрет, когда у меня будет 100 тысяч подписчиков. Сегодня у меня их чуть больше 57 тысяч. Скажу только, что в этом нике есть определенный смысл.

— Чего о вас не знают подписчики? Какой Эльхан Халафов в реальной жизни?

— Я оптимист по жизни, люблю шутить и стараюсь во всем видеть плюсы. Юмор помогает мне находить общий язык с любым человеком. Мое отрицательное качество – я довольно вспыльчивый, но пытаюсь держать себя в руках и не показывать окружающим, что нервничаю или злюсь. Люблю путешествовать, открывать для себя разные страны. Люблю читать. Обожаю творчество Рэя Брэдбери. Недавно перечитал Теодора Драйзера. Классиков люблю, но не со всеми, как говорится, «нашел общий язык». Несколько раз пытался «взяться» за Достоевского, но не получилось. Видимо не дорос еще до понимания творчества Федора Михайловича. Но, все еще впереди, все еще будет…

Самира Кязимова, Специально для «Зеркало»