Алиментарный вопрос: нужны ли выплаты неработающим экс-супругам?

Разводы в нашей стране в последние годы стали частым явлением, и причин тому множество — бытовое насилие, измены, материальные проблемы и т.д. Дети при распаде семьи в большинстве случаев остаются с матерью, а отца обязывают выплачивать на содержание своих чад алименты. Правда нередко сумма алиментов, которая складывается из официальной зарплаты, настолько мала, что ее ни на что не хватает. Тогда женщинам приходится обеспечивать ребенка всем необходимым своими силами. Но мамам с маленькими детьми на руках найти работу довольно проблематично.

Между тем, в соседней России председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила в Министерство труда предложение, согласно которому следует внедрить систему взыскания алиментов на содержание неработающего родителя, который остался с детьми после развода. Сумма выплат должна быть не меньше одного минимального размера оплаты труда в регионе.

Имеет ли такая инициатива под собой основания, и стоит ли внедрить подобное в нашей стране?

Как рассказал # юрист Эльчин Гамбаров, наше законодательство в этом плане нуждается в усовершенствовании. По его мнению, необходимо поддерживать женщин, на плечи которых после развода ложатся все заботы о ребенке. Он считает, что мужчина после развода должен выплачивать бывшей жене определенную сумму, даже если она работает, но получает скромную зарплату. Э.Гамбаров отметил, что это вполне возможно осуществить. Сейчас по закону, в ряде случаев мужчина должен выплачивать алименты неработающей экс-супруге. Так, мужчину могут принудить выплачивать алименты бывшей жене, если ребенку нет трех лет. Однако законодательство в данной сфере очень нечеткое и в нем есть пробелы, так что закон может не выполняться. По словам юриста, если подается иск на получение алиментов, суд присуждает выплачивать их лишь несовершеннолетним детям. Но, как сказал наш собеседник, к сожалению, многие мужчины после развода не платят и этого.

«Неисполнение решения суда по выплатам алиментов – больной вопрос для нашей страны. Чтобы решить проблему, необходимо ужесточение наказания нарушителей. У нас невозможно покинуть страну, если есть небольшой долг оператору мобильной связи, а вот если человек не выплачивает алименты, он может уехать без каких-то проблем. У неплательщика с отъездом могут возникнуть трудности, только если судебные исполнители начнут против него действия», — сказал Э.Гамбаров.

В свою очередь, глава Правозащитного Центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов поделился с # своим мнением по данному поводу.

«Не думаю, чтобы такое предложение у нас прошло. Дело в том, что это дало бы мощный импульс оттоку работающих женщин. Традиционно и так многие женщины предпочли бы положение домохозяек, и 200 лет с этими настроениями с разным успехом боролись царь, АДР и большевики. К тому же женщины обычно занимают у нас низовые, не руководящие позиции, в результате чего, зарплаты у них невысокие. По статистике 2017 г., средняя месячная зарплата женщин в Азербайджане составляла 50,6% от зарплаты мужчин и практически по всем отраслям экономики она заметно ниже (за исключением сельского хозяйства). С практической точки зрения, реализация этого предложения натолкнется на недостаточно высокие зарплаты. Бывшему мужу нужно будет обеспечивать себя, бывшую жену, новую жену и детей от прежнего и нынешнего брака, то есть получать доход в размере нескольких прожиточных минимумов», — сказал он.

По словам Э.Зейналова, если же жена подаст иск в суд, то к числу «алиментщиков», уклоняющихся от содержания детей, добавятся еще и те, кто могли бы содержать детей, но не потянут содержания еще и жены. К тому же у мужчины может быть несколько бывших жен.

Что касается того, что в нашей стране многие мужчины после развода не платят алименты на детей, то, как отметил правозащитник, возможных причин несколько.

«Это может быть и недостаточный уровень доходов, и желание отомстить бывшей жене (если развод произошел по ее инициативе), и недостаточный уровень социальной ответственности отца. В том числе, нередки и случаи, когда отец ребенка намеренно занижает свои доходы, чтобы меньше тратить на свое чадо. В глазах государства, только первая причина является уважительной и частично компенсируется социальными программами. В остальных случаях, неплательщиков алиментов преследуют по закону. Я лично полагаю, что властям и обществу в целом необходимо занять принципиальную позицию в отношении неплательщиков алиментов. Их стоило бы рассматривать не как жертвы обстоятельств, на что неплательщики обычно и упирают, а как аморальных, позорящих звание мужчины личностей», — сказал наш собеседник.

По его словам, злостных неплательщиков алиментов могла бы отрезвить публикация их имен в прессе и интернете со стороны органов исполнения судебных решений. Как отметил Э.Зейналов, можно возразить, что это вмешательство в личную жизнь человека, но тут речь о правонарушении, направленном против интересов ребенка.

Как заявил правозащитник, баланс общественных и личных интересов позволяет обществу принять меры. Такого рода оговорки сопровождают почти все права и свободы, гарантированные международными конвенциями.

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