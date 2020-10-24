Зюганов предложил создать правительство народного доверия

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пленума ЦК компартии предложил создать народный фронт левых и патриотов, а также сформировать правительство народного доверия.

Одиннадцатый пленум Центрального комитета КПРФ проходит 24 октября в режиме онлайн. В мероприятии участвуют более четырех тысяч человек.

«Я считаю, что сегодня главной задачей является формирование широкого патриотического союза, выбор нового курса, под который есть реальная программа, формирование команды правительства народного доверия, бюджета развития в 33 триллиона, пятилетки возрождения и восстановления всех базовых отраслей», — сказал Зюганов.

Он подчеркнул, что этот вопрос сегодня является самым важным и принципиальным, потому что без патриотизма, без соединения нашей тысячелетней истории будет невозможно движение вперед.

По мнению Зюганова, такой фронт в опоре на пролетарские слои обеспечит прочность всей политической конструкции деятельности партии (ria.ru).