Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента в России

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента. Об этом политик заявил на на конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа».

По его словам, в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
«И в сентябре, я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — сказал Зюганов.

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Выборы президента запланированы на 2024 год. Ранее Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года заявил, что имеет смысл убрать оговорку о двух президентских сроках подряд.

| 2019-12-22T01:33:14+00:00 22 декабря 2019, 09:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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