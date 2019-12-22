Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента в России

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента. Об этом политик заявил на на конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа».

По его словам, в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.

«И в сентябре, я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — сказал Зюганов.

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Выборы президента запланированы на 2024 год. Ранее Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года заявил, что имеет смысл убрать оговорку о двух президентских сроках подряд.