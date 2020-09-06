Зять Рамиза Мехтиева отпущен на свободу — ВИДЕО

Находившиеся под арестом зять президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева Ильхам Алиев и сват Ильхама Алиева Ровшан Мустафаев отпущены на свободу.

Как сообщает АПА, И.Алиев и Р.Мустафаев были арестованы на 15 суток и срок их ареста истек.

И.Алиев извинился перед президентом и первым вице-президентом Азербайджана, азербайджанским народом и попросил руководство страны простить его.

Отметим, Абшеронский районный суд признал И.Алиева и Р.Мустафаева виновными по статье 211.1 Кодекса об административных проступках (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

Согласно решению суда, им был назначен административный арест на 15 суток.