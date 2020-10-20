Звонки Пашиняна лидерам мировых государств — СПИСОК

В ответ на провокации Армении азербайджанская армия с 27 сентября начала контрнаступательную операцию.

Успешные военные операции, освобождение оккупированных территорий азербайджанской армией, поставили премьер-министра Армении в безвыходное положение. Несколько раз в день Пашинян обзванивает мировых лидеров, прося их о помощи.

Ниже приводится список официальных лиц, которым, с начала боев и по сегодняшний день звонил и просил помощи премьер Армении Пашинян.

Отметим, что в списке приведены официально зарегистрированные звонки, однако неофициальных звонков было гораздо больше.

Итак:

Президент России Владимир Путин — 5 раз;

Президент Франции Эммануэль Макрон — 4 раза;

Канцлер Германии Ангела Меркель — 3 раза;

Генсек ООН Антониу Гутерриш — 1 раз;

Президент Ирана Хасан Рухани — 1 раз;

Председатель ЕС Шарль Мишель — 1 раз;

Президент Беларуси Александр Лукашенко — 1 раз;

Советник президента США Роберт О`Брайан — 1 раз;

Премьер-министр Австрии Себастьян Курц — 1 раз;

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте — 1 раз;

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо — 1 раз.

(Trend)