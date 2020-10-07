Звонит не только Пашинян…

Азербайджано-армянская война вызвала настоящую поляризацию в медиа-пространстве России. Некоторые считают, что резкие выступления президента и министра иностранных дел Турции являются всего лишь дипломатической риторикой и направлены якобы на повышение рейтинга правящей партии, который в последнее время находится на низком уровне.

Другие же, наоборот, готовы во весь голос кричать, что «Берегитесь, тюрки идут!», потому что им всюду мерещатся тюрки, Турция и, конечно, же «сирийские наемники», якобы только за последние дни на поле боя погибли больше пятидесяти «наемников», на что азербайджанский президент Ильхам Алиев отреагировал не раз, приводя самые серьезные аргументы, отрицающие подобные утверждения или «сообщения».

На самом деле, Южный Кавказ — небольшая и открытая зона, тут трудно что-то утаить, плюс, есть не только живые разведчики, но даже разведчики-спутники, которые все выявляют и все наглядно показывают.

Кроме того, заявлений турецкого президента и министра иностранных дел о поддержке достаточно для Азербайджана, который имеет все ресурсы, чтобы вести самостоятельную войну.

Еще раз заметим, что в эти дни дипломатическая и политическая поддержка много значит для Баку. Например, буквально пару дней назад на встрече с Генеральным Секретарем НАТО президент и министр иностранных дел Турции вновь открыто поддержали Азербайджан и призвали не только сам Альянс, но и его отдельных членов выразить поддержку правому делу Азербайджана.

Что касается руководства России, оно пока ведет себя довольно взвешенно и даже без особых эмоций. Несмотря на то, что иногда поступают неподтвержденные сообщения о доставках оружия в Армению, или о визите премьера Михаила Мишустина в Ереван, мы пока никаких вмешательств в процесс со стороны Москвы не замечаем.

Конечно, у Белокаменной также есть свои расчеты и ожидания.

Во-первых, Москва хочет заодно наказать Пашиняна, потому что он своей самодеятельностью всех достал, плюс, Кремль с первого дня прихода к власти называет Пашиняна и его команду то детьми Запада, то, просто «соросятами».

Во-вторых, и с рейтингом президента Владимира Путина, как говорится, не все в порядке: после отравления Алексея Навального, и после вмешательства в белорусские процессы, рейтинг Путина на Западе резко упал. Поэтому Путин ждет звонков не только от Пашиняна, но и от лидеров европейских стран, особенно, от других сопредседателей Минской Группы.

На днях уже сообщили, что президент Франции Макрон не раз звонил своему российскому коллеге в надежде, что тот остановит войну и спасет «младшую сестричку» Франции –Армению от позорного поражения…

Думается, что рано или поздно, Путин поднимет телефонную трубку. Наверное, это будет тогда, когда азербайджанские войска будут у «ворот» бывшего НКАО.

Но мы должны усилить свой диалог с Москвой, убедить ее в том, что мы никакую «геополитическую войну» не ведем, никакие «геополитические многоугольники» не строим, наше дело правое, т.к. мы освобождаем только свои оккупированные территории. Говорят, что и во время славных Апрельских боев четырехлетней давности наши успехи и победы не уступали нынешним, но Москва позвонила, и мы остановили процесс освобождения территорий.

Надеемся, что на этот раз будет не так – азербайджанская армия ни шаг не отступит с освобожденных земель, потому что это наша территория, наши земли. Политики и дипломаты же должны усилить диалог с Кремлем, вреда от этого в любом случае не будет.

Думается, что и Кремль заинтересован в освобождении, как минимум, пяти районов Азербайджана, чтобы, наконец, дать старт мадридским или казанским принципам, потому что 30 лет не такой уж малый срок и даже в Кремле понимают, что надо сдвинуть проблему с «мертвой точки», т.к. чем больше затягивается этот конфликт, тем больше страдает и миротворческая репутация России…