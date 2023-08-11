21 августа на территории Sea Breeze Resort пройдет торжественная церемония закладки звезды легендарного азербайджанского исполнителя, Народного артиста СССР, кумира миллионов Муслима Магомаева при участии его супруги, знаменитой оперной певицы Тамары Синявской.

Церемония состоится на Аллее славы Sea Breeze Walk of Famе.

Как сообщили # организаторы, вход свободный для всех посетителей.

Напомним, что недавно свои звезды на Аллее славы лично открывали знаменитые исполнители Энгельберт Хампердинк и Нани Брегвадзе.

«Звезда Муслима Магомаева на нашей Аллее — одно из самых важных и трепетных для меня событий. Этот проект, конечно, невозможно было представить без его звезды. Супруга Муслима Магометовича, потрясающая Тамара Ильинична Синявская, лично примет участие в церемонии», — сказал EMIN.

Sea Breeze Walk of Famе – достопримечательность, посвященная выдающимся и известным артистам, музыкантам, актерам и художникам в Азербайджане и во всем мире. Уличная аллея представляет собой звезд с именными автографами.

Подобные аллеи имеются в Голливуде и Лас-Вегасе.