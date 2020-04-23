Зулейха открывшая глаза стала жертвой тех у кого они все еще закрыты

На завершившийся накануне в эфире телеканала «Россия» сериал «Зулейха открывает глаза», снятый по роману татарской писательницы Гузель Яхиной о раскулачивании в 30-е годы 20-го века, сразу после выхода в эфир обрушился шквал критики. Создателей обвинили в очернении прошлого, искажении истории, демонизации советской власти, оскорблении татарского народа.

Исполнительница главной роли, народная артистка России Чулпан Хаматова ответила всем критикам сериала во время прямой линии в Instagram благотворительного фонда «Подари жизнь», оказывающего помощь тяжело больным детям. Актриса предложила организовать прямую линию, в которой смогут принять участие все те, кто недоволен ее ролью. «Вы плюнете мне в лицо, скажете все гадости, какие только хотели, но переведете деньги в фонд «Подари жизнь», — заявила Хаматова.

По словам актрисы, она ожидала совершенно иную реакцию. «Для меня это перевертыш, я ведь, наоборот, ждала реакции со стороны прогрессивной части общества. Мол, у нас там все приглажено и облегчено. Что те, кто читал Солженицына, скажут: «Чего вы тут устроили пионерский лагерь?». Что это не похоже на раскулачивание и лагеря», — сказала она. (DW)