Осень – время не только граната и хурмы, но и незаслуженно обделенной вниманием айвы. А между тем, это полезная культура, богатая железом. Она широко используется в азербайджанской кухне, придавая блюдам неповторимый вкус и аромат. Из нее делают варенье, компоты, желе, мармелад, а также соусы. Ее используют и в косметологии при изготовлении шампуней, кремов, мыла и т.д. Айву выращивают во многих районах страны, так как эта культура неприхотлива.

Популярные сорта можно купить на столичных рынках в среднем за 1,20- 1,30 маната за кг. Но есть и более дешевая айва – 80-90 гяпиков за кг. По мере завершения сбора урожая цены на айву могут снижаться к концу года.

В последние годы в Азербайджане заметно увеличиваются площади садов под айвовые деревья. Так, по итогам 2018-2020 годов они расширились до 230 гектаров. В 2020 году такие сады занимали 4 230 гектаров, что на 5% больше по сравнению с 2018 годом. По итогам 2020 года собрано свыше 39 тысяч тонн айвы, что на 7 тысяч тонн больше по сравнению с 2018 годом. В этом году ожидается еще больший урожай, так как отдается предпочтение посадке высокоурожайных сортов, которые начинают рано плодоносить. Айвовые деревья начинают плодоносить на 2 -3-й год, а максимальный урожай дают на 5-й год. У нас сажают не только местные, но и привозные сорта, в частности турецкие.

Эти фрукты идут в основном на внутренний рынок, но небольшая часть экспортируется, в основном в Россию. На российский рынок поставляют лучшие сорта, но там жесткая конкуренция с турецкой продукцией. В принципе, айва вообще не особо популярна в России и завозят ее в очень ограниченном количестве. Так, в прошлом году в эту страну было поставлено менее 6 тысяч тонн, при этом большая часть этих поставок приходилась на турецкую продукцию (около 75%).

Наша страна поставила в РФ чуть больше 1 300 тонн в 2020 году, и цена на нее была выше, чем на турецкую. Но за счет предпринимаемых мер наша страна в скором времени сможет снизить себестоимость айвы на российском рынке и стать конкурентом турецкой продукции.

Экономист Фуад Ализаде уверен, что айва в Азербайджане имеет богатый экспортный потенциал. По его словам, довольно интересное и перспективное направление – переработка айвы, то есть производство варенья, соков, компотов и т.д. Эту продукцию можно поставлять как в Россию, так и в другие страны региона, а также интерес она может вызвать в странах Персидского залива. Именно арабские страны представляют особый интерес сейчас для азербайджанских предпринимателей, экспортирующих аграрную продукцию. Но сначала нужно тщательно изучить рынок.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев в беседе с # отметил, что айва намного менее популярна, чем гранат:

«В России, например, мало кто знает, куда применять этот фрукт. Та же история, кстати, с фейхоа, не все знают, что это за культура. Наши производители не продвигают айву и продукцию из него. В магазинах в основном можно встретить только компот. Как во многих других случаях, и тут актуален вопрос глубокой переработки. Так, косточки айвы можно использовать в фармацевтике при производстве лекарств от кашля, на их основе можно сделать медикаменты, хорошо очищающие бронхи».

То, что производится сейчас, по его словам, это небольшая цифра и ее хватит в основном только для покрытия потребностей внутреннего рынка.

«Наиболее подходящие районы для ее выращивания – Уджар, Агдаш, Гейчай, Шамахинский район, а также Абшерон. Аромат айвы местных сортов отличается от других, он более душистый, тогда как у завозных он не такой выраженный. Преимущество айвы в том, что это нескоропортящаяся продукция. Для того чтобы всерьез говорить об экспорте, надо сначала увеличить производство. На экспорте айвы можно хорошо заработать. Однако надо думать не только о количестве, но и о качестве, нельзя предавать забвению местные сорта, даже если они и не отличаются высокой производительностью. Сейчас никто не может сказать, какие результаты в будущем даст посадка деревьев айвы иностранных сортов», – считает эксперт.