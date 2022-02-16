Овцеводство – одна из старейших отраслей животноводства в Азербайджане. Оно направлено на производство мяса, молочных продуктов, а также шерсти. Но в последние годы фермеры делают ставку именно на мясо, так как шерсть им реализовать сложно. Этот продукт в нашей стране не особо востребован, а ведь может стать хорошим источником дохода. Так, в Австралии настригают 1/3 мирового объема тонкорунной шерсти, и эта страна специализируется на выращивании соответствующих пород овец. Спрос на ткани из овечьей шерсти и сырой материал за последние годы вырос, так что фермеры, специализирующиеся на выращивании овец, не жалуются на доходы.

В нашей стране легкая промышленность после распада СССР так и не восстановилась и отечественным предпринимателям неинтересно вкладываться в производство по выпуску изделий из шерсти. Понятно, что в такой ситуации и сырье не востребовано. Сейчас появилась возможность экспортировать его в европейские страны, так как ЕС признал ветеринарные сертификаты, выдаваемые Агентством продовольственной безопасности Азербайджана, о чем сообщили в АПБ.

В настоящее время, одним из товаров, обладающих экспортным потенциалом в республике, является овечья шерсть. Уже проведены переговоры с Евросоюзом по расширению экспортного потенциала Азербайджана, достигнута предварительная договоренность об экспорте овечьей шерсти. Теперь заинтересованные в этом компании должны пройти оценку соответствия стандартам ЕС. Результаты оценки должны быть направлены ​​соответствующим органам Евросоюза.

Шерсть может быть вывезена с предприятий, зарегистрированных в соответствующей базе данных, на основании ветеринарного сертификата, выданного АПБ. В свою очередь, ведомство берется предоставить предпринимателям необходимую методическую помощь.

Фермер Нофель Гасымов напомнил, что в период СССР, когда были колхозы и совхозы, в нашей стране выращивали в том числе мериносов – породу овец, славящихся своей шерстью. В настоящее время фермеры в основном делают ставку на мясные сорта этих сельскохозяйственных животных.

«Мериносов мало кому продашь – это не курдючная порода. Но овечьей шерсти в стране много и приобрести ее можно по дешевой цене. Килограмм неочищенной шерсти стоит манат-два, а очищенная – порядка 10 манатов. Сейчас нет такого как в советское время, когда государство принимало шерсть у населения, оно остается у фермеров и те часто не знают, что с ней делать. Например, есть чабаны, у которых более 1000 голов овец, которых они стригут весной, а шерсть во многих случаях просто выбрасывают. Они не могут ее реализовать», – говорит Гасымов.

По его словам, если фермеры будут знать, что шерсть у них купят, ситуация изменится. Нужно возродить ту практику по сдаче шерсти, которая была в СССР.

«Шерсть, которую получали пункты приема, отправляли на завод первичной обработки шерсти, а затем ее реализовывали в других странах. Реализация этого продукта за границу будет выгодна и для государства, и для фермеров. Можно реализовывать и сырье, и готовую продукцию. Во всем мире сейчас стараются пользоваться изделиями из натуральной ткани. Из овечьей шерсти можно делать разную одежду, товары для дома, постельное белье и т.д», – сказал фермер.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что многое зависит от того, какой породы овца, что определяет ценность ее шерсти. Хорошая очищенная шерсть стоит 7-12 манатов за килограмм. Цена зависит от многих факторов: степени очистки, цвета шерсти, ее длины.

Есть такие страны как Греция, Италия, Испания, где также развивается овцеводство, а значит тоже есть немало овечьей шерсти.

«Если мы будем конкурировать с ними, не факт, что они дадут нам войти на рынок с этим продуктом. Но в том случае если в шерсти отечественных овец будет потребность в Европе, то такой товар будут отправлять на экспорт. Хотя, – говорит эксперт, — вообще, не уверен, что европейский рынок в этом плане предоставит большие возможности для экспорта». Лучше продавать готовую продукцию, например матрасы, и не обязательно в Европу, но и в страны Азии, Северную Африку. Не всем нравятся синтепоновые одеяла и матрасы, потому продукция из шерсти должна быть востребована».