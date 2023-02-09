Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что считает себя лучшим футболистом в мире. Его слова передает Sport Mediaset.

«Я все еще остаюсь богом, я по-прежнему номер один. Я вернулся, и музыка меняется. Я полон желаний, столько всего хочется сделать, того, чего я был лишен на протяжении семи-восьми месяцев. Критика? Это нормально, потому что, если тебя не критикуют, ты не на вершине. Меня 25 лет критикуют за то, что я номер один, я к этому привык», — сказал Ибрагимович.

Ибрагимовичу 41 год. В нынешнем сезоне он не принимал участие в матчах из-за травмы. В прошедшем сезоне чемпионата Италии он принял участие в 23 матчах, в которых ем у удалось забить восемь мячей и сделать три результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость шведа оценивается в €2 млн. (gazeta.ru)