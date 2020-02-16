Зидан: «У «Ман Сити» появится огромная мотивация в матчах ЛЧ с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение УЕФА об исключении «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на два сезона.

«Сливочные» примут «горожан» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 26 февраля. Ответный матч пройдет 17 марта в Манчестере.

«Это отличная команда, соперник, с которым будет очень сложно. Из-за произошедшего у них будет огромная мотивация [в 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»].

Я не буду вдаваться в подробности того, что произошло. У соперника появится дополнительная мотивация», – сказал Зидан. (sports.ru)

| 2020-02-16T16:25:43+00:00 16 февраля 2020, 18:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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