Зидан: «У «Ман Сити» появится огромная мотивация в матчах ЛЧ с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение УЕФА об исключении «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на два сезона.

«Сливочные» примут «горожан» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 26 февраля. Ответный матч пройдет 17 марта в Манчестере.

«Это отличная команда, соперник, с которым будет очень сложно. Из-за произошедшего у них будет огромная мотивация [в 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»].

Я не буду вдаваться в подробности того, что произошло. У соперника появится дополнительная мотивация», – сказал Зидан. (sports.ru)