Французский тренер Зинедин Зидан не вернется в мадридский «Реал» из-за плохих отношений с президентом «сливочных» Флорентином Пересом, передает RMC Sport.

Отмечается, что Зидан хотел вновь возглавить «Реал», но ему придется искать другое место работы. Сейчас «Реал» возглавляет итальянский специалист Карло Анчелотти.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году. Под его руководством команда дважды выигрывала чемпионат Испании, два раза Суперкубок страны и трижды Лигу чемпионов. Стоит отметить, что главный клубный турнир ему удалось выиграть три раза подряд. С 2021 года он находится без команды.

Ранее сообщалось о том, что Зидан хочет продолжить свою тренерскую карьеру в итальянском «Ювентусе». Специалист ради этого ответил отказом на предложение возглавить сборные Португалии, Бразилии, США, Катара и ОАЭ.