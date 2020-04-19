Зидан может стать главным тренером «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» рассчитывает подписать контракт с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом, сообщает le10sport.com.

По информации издания, итальянский клуб уже контактировал с окружением французского специалиста. Отмечается, что наставник «сливочных» находится в натянутых отношениях с президентом команды Флорентином Пересом и не разделяет его видения по развитию «Реала».

Соглашение Зидана с «королевским клубом» рассчитано до 2022 года. Действующим главным тренером «Ювентуса» является Маурицио Сарри.(Газета.Ru)

| 2020-04-19T14:51:23+00:00 19 апреля 2020, 16:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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