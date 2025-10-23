Американский писатель и журналист-расследователь Майкл Вулф выдвигает серьёзные обвинения против первой леди США. Он утверждает, что она преднамеренно организовала кампанию, целью которой было заставить его замолчать.

Поводом стала готовившаяся книга Вулфа The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump («Искусство её сделки: нерассказанная история Мелании Трамп»). По словам журналиста, первая леди «намеренно» вмешалась в его издательский контракт и публично его оклеветала.

Майкл Вулф — известный во всём мире автор острых политических разоблачений, в первую очередь благодаря своему бестселлеру Fire and Fury: Inside the Trump White House («Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа»), опубликованному в 2018 году. На 480 страницах он представил подробные описания закулисной жизни администрации Трампа, чем вызвал бурную реакцию самого президента.

Команда Мелании, как заявляет журналист, распространяла слухи, будто он выдумывал интервью, запугивал источники и писал «ложь ради прибыли», сообщает портал TMZ. В результате, утверждает Вулф, международные партнёры по популяризации книги отказались от сотрудничества, и книжная сделка сорвалась.

Кроме того, в своей жалобе Вулф заявляет, что Мелания лично поручила PR-агентству угрожать судебными исками тем изданиям, которые намеревались писать о его книге. Журналист также предоставил письмо от адвокатов Мелании Трамп, в котором от него требовали отозвать якобы клеветнические утверждения о возможных связях первой леди с осуждённым сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Адвокаты Мелании Трамп решительно отвергают все обвинения. Теперь Вулф подал против первой леди иск о возмещении ущерба на миллионы долларов и требует, чтобы суд официально подтвердил, что содержание его новой книги не является клеветой.