Жизнь после пандемии (3) или реальный сектор экономики

Цена майских фьючерсов (договорённостей о поставке) на североамериканскую нефть WTI упала ниже нуля долларов за баррель. Это значит, что продавцы готовы заплатить за то, чтобы у них забрали товар. К закрытию торгов на май рынок Северной Америки абсолютно не нуждается в новой нефти из-за переполненности хранилищ, – поясняет издание The Bell. Падение цены на финансовый инструмент не означает, что физическая нефть будет отдаваться за доплату или бесплатно, сообщает Радио Свобода (https://www.svoboda.org/a/30566542.html?utm_source=site&utm_campaign=push).

Итак, несмотря на подписание соглашения между странами-участницами ОПЕК+ цены на нефть продолжают катастрофически падать. Нефть марки Brent продолжает падать в цене и стоит уже каких-то 23 доллара за баррель. Ведущие экономики мира все еще в застывшем состоянии. Ну а аналитики настаивают, что ситуация на нефтяном рынке усугубляющаяся пандемией коронавируса ведет к мощнейшему экономическому кризису, который оставит огромное число людей без работы и повысит процент бедности по всему миру.

Но мир-миром, а своя рубашка, как говорится, ближе к телу. Давайте рассмотрим еще одно предложение, могущее поспособствовать, хоть как-то смягчить надвигающийся кризисный удар по Азербайджану.

Составляющие надвигающегося экономического кризиса в Азербайджане те же, что и во всем мире. У нас же плюс ко всему зависимость от мировых цен на нефть. И вот поэтому необходимо готовится на полных парусах совершить поворот оверштаг, чтобы не подставить незащищенный борт под удар кризиса.

В первую очередь, по мнению специалистов, необходимо приложить максимум усилий для предотвращения безработицы, поддержать доходность предприятий, усилить инвестирование и притормозить галоп инфляции. И тут без агрессивного вмешательства государства не обойтись.

Коронавирус странам мира обуздать все еще не получается. Несмотря на все усилия, болезнь никак не выйдет на плато. Синусоида заболеваемости напоминает зубчики пилы. И поэтому никто не может назвать точно, когда все это закончится. И при такой ситуации первыми пострадавшими окажутся представители малого и среднего бизнеса. Несмотря на то, что эта прослойка не является налогообразующей для государства, она в значительной степени обеспечивает самозанятость и снимает с государства большую часть давления в вопросе безработицы. И именно по этой причине, правительству Азербайджана необходимо серьезно задуматься над оказанием действенной помощи национальному малому и среднему бизнесу.

И тут мы подходим к ключевому моменту. Как известно, у нас в стране успешными бизнесменами являются лишь люди, занимающие руководящие посты. И как правило, фортуна им изменяет тут же, как только они теряют свои позиции в государственной иерархической лестнице. Именно поэтому, в постпандемический период наряду с выделением финансовой помощи для выживания и дальнейшей успешной деятельности бизнеса, государству необходимо привлечь к этому людей действительно из бизнес-среды, людей, которые сами когда-то сумели проявить себя как предприниматели не сидя в чиновничьих креслах и не имея соответственно рычагов административного воздействия на конкурентов и возможностей распила госбюджета в пользу собственного дела.

И если средствами, выделенными государством для поддержки бизнеса будут распоряжаться чиновники-бизнесмены, они в лучшем случае пустят эти финансы на постройку кафе, ресторанов и домов торжеств, а в худшем не сумеют ими распорядиться с толком, потому как не имеют ни малейшего представления о бизнесе. Словом, спустят в итоге бюджетные средства в унитаз. Таким образом, напрашивается следующий вывод – средства необходимо выделять представителям реального сектора, предварительно основательно изучив их бизнес-бэкграунд.

И лишь создав здоровую платформу и зачистив бизнес-среду можно и нужно переходить к последующим шагам как:

а. Предоставление годичных налоговых каникул представителям малого и среднего бизнеса;

б. Применение временного моратория на банкротство предприятий;

в. Создание всех необходимых условий для долгосрочного и устойчивого развития реального сектора правительством и Центробанком.

И тут возникает вопрос, вытекающий из логики всего вышесказанного нами. Откуда же взять этих реальных представителей реального сектора экономики?

Попытаемся максимально доходчиво изложить ход своих мыслей. Коронавирус довольно неожиданно, наряду со многими проблемами, поставил нас еще и перед лицом такого факта, как соотечественники, уехавшие на заработки в зарубежные страны и ныне вынужденные оставшись без средств к существованию обратить свои взоры на историческую родину и стройными рядами, как птицы во время сезонных перелетов, потянуться домой. Эта картина типична не только для нас, но практически и для всех других стран. А ведь среди них не только простые гастарбайтеры. Немало наших соотечественников, в свое время весьма успешных предпринимателей, были буквально вышвырнуты за пределы страны теми же горе чиновниками-бизнесменами, которые таким образом зачищали для себя бизнес поле. И ныне эти изгнанные со своей родины люди успешно работая, приносят пользу другим. Так почему же не использовать их как интеллектуальный, так и финансовый капитал во благо Азербайджана, создав для них приемлемые условия для работы на родине. Можно даже объявит финансовую амнистию для них, о которой, правда в несколько ином контексте, но говорил уже глава государства.

Это лишь часть возможных мер, необходимых для противостояния посткоронавирусному кризису. Мы готовы опубликовать и другие дельные предложения сведущих людей. Пишите на электронный адрес: [email protected]

Словом, время не ждет, как и коронавирус.