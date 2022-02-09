Наверное, телезрители советского периода помнят художественный сериал «Освобождение», который был посвящен Великой Отечественной Войне 1941-45 гг. В этом фильме были эпизоды, связанные последними днями, даже часами Гитлера. Да, этот политический маньяк, заставив свою жену Еву Браун проглотить яд, сам никак на это не решается – кричит, вопит, но никак не решается принять яд, чтобы покончить собой. В фильме в конце концов, солдат входит в кабинет Гитлера и пристреливает его, тем самым завершает эпоху гитлеризма.

Да, это всего лишь эпизод одного фильма, причем художественного. А так до сих пор точно неизвестно: покончил ли собой Гитлер? В послевоенные годы не раз распространялись слухи, что якобы Гитлер жив, здоров, проживает где-то в странах Южной Америки…

Можно ли верить подобным сообщениям? В принципе, все может быть. Но тут речь идет о преступнике глобального – общечеловеческого масштаба, поэтому вряд ли кто-то решился бы укрывать его…

Почему мы вспомнили этот эпизод? На днях белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его пытаются убить. Конечно, тут аналогии с Гитлером не совсем удачны и уместны, но речь идет о маленьком диктаторе, который в такое время – в 21-м веке, в центре современной демократической Европы держит в тюрьмах более тысячи политических заключенных! Который проектирован на властно-политическую плоскость пожизненно, хотя по его же словам, власть ему ни к чему, он остается у власти ради собственных граждан…

Конечно, мы не будем тут обрисовывать политический портрет постсоветского диктатора – это не так уж легко. А так портрет игрушечного диктатора в свое время был обрисован Габриэлем Маркесом в его знаменитом романе «Осень патриарха». Насчет того, насколько этот образ общий и точный, конечно, можно спорить, потому что еще Толстой писал, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а все несчастливые несчастны по-своему. Так же и все диктатуры и диктаторы: они все в общих чертах похожи и в то же время не похожи друг на друга…

Что касается Лукашенко, он, наверное, потерял сон после казахстанских событий, потому что он также намеревался повторить опыт Назарбаева. Теперь же становится ясно и понятно, что нет общих, везде и всем пригодных политических рецептов. Поэтому Лукашенко продолжает размещать российские войска на своей территории, мотивируя это тем, что страны Запада собираются напасть на его страну, хотя очевидно, что такое в принципе не может быть. Просто-напросто, Лукашенко опасается потерять свою власть, поэтому ради власти готов на все.

Когда речь идет о Беларуси, мне невольно вспоминается писатель Василь Быков, который последние годы жизни провел за рубежом. Портрет белорусского диктатора мог бы обрисовать он. Нам точно неизвестно, пытался ли Василь Быков сделать этого? Конечно, Лукашенко довольно мелкая фигура, чтобы стать персонажем большой литературы.

Теперь достаточно того, что Лукашенко опасается за свою жизнь. За этим будут следовать кошмарные сны, и он начнет также кричать и вопить, как отец всех советских диктаторов товарищ Иосиф Виссарионович Сталин. Но что изменит это? К сожалению, ничего, т.к. жизнь целого поколения искалечена, им не удалось хоть чуточку вдохнуть свободу, почувствовать себя свободными гражданами свободной страны.

Обнадеживает только одно обстоятельство. В одной притче говорится:

— У собаки спрашивают: Почему лаешь? Она отвечает: хочу испугать. Ей задают еще один вопрос: почему хвостом виляешь? Отвечает: сама тоже боюсь…